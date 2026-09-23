Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da OrlaDivulgação/Assessoria de imprensa

I
Igor Silva
Magé participou da 9ª edição do Concurso Sabores da Orla, promovido pela Orla Rio e pelo INTUS. A iniciativa aproxima produtores do interior do estado dos quiosques da orla carioca e abre espaço para ingredientes regionais na elaboração dos pratos participantes.
Nesta edição, os chamados Pratos Estrela tiveram como uma das regras a utilização de pelo menos um produto fornecido por produtores do interior do Rio de Janeiro. Entre os ingredientes de Magé selecionados para a iniciativa estão o palmito pupunha e a batata-doce.

Na quarta-feira (9), representantes do município participaram da Rota Menu Degustação INTUS, uma das ações da programação do concurso. O roteiro passou por quiosques participantes para apresentar pratos preparados com produtos vindos de diferentes cidades fluminenses.

Magé foi representada pelo secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário Júnior, e pela subsecretária de Turismo, Dra. Josilda Moura. A programação começou no Quiosque Dumare, em Copacabana, onde foi apresentado o Prato Estrela “Segredo do Caiçara”, preparado com palmito pupunha produzido pela Fazendinha José de Carvalho, de Magé.

Para o secretário Luiz Otávio Rosário Júnior, a presença de produtos mageenses no concurso amplia as possibilidades de mercado para quem produz no município.

“A participação de Magé no Sabores da Orla demonstra a força e a qualidade da nossa produção agrícola e como podemos ampliar sua inserção em mercados ligados à gastronomia e ao turismo. É uma oportunidade de valorizar quem produz no município e mostrar que nossos produtos podem chegar a diferentes espaços, fortalecendo a economia local”, destacou.

A subsecretária de Turismo, Dra. Josilda Moura, também ressaltou a visibilidade alcançada pelos produtores a partir dessa aproximação.

“Quando um produto de Magé chega à mesa de um dos principais destinos turísticos do estado, estamos valorizando não apenas o ingrediente, mas também o trabalho do produtor e todo o território que ele representa. Essa conexão cria novas possibilidades para o turismo e para a economia do município”, afirmou.
A participação no Sabores da Orla também aproxima a produção rural de Magé de novos consumidores e de estabelecimentos do setor gastronômico, levando produtos cultivados no município para um dos principais corredores turísticos do estado.

A expectativa é que essa integração seja ampliada na 10ª edição do concurso. A Orla Rio pretende aumentar a participação de produtores e municípios do interior, abrindo novas oportunidades para que ingredientes regionais sejam incorporados aos pratos servidos na orla carioca.
fotogaleria
Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da Orla
Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da Orla
Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da Orla