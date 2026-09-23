Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da Orla - Divulgação/Assessoria de imprensa

Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da OrlaDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 23/09/2026 18:07

Concurso Sabores da Orla, promovido pela Orla Rio e pelo INTUS. A iniciativa aproxima produtores do interior do estado dos quiosques da orla carioca e Magé participou da 9ª edição do, promovido pela Orla Rio e pelo INTUS. A iniciativa aproxima produtores do interior do estado dos quiosques da orla carioca e abre espaço para ingredientes regionais na elaboração dos pratos participantes.

Nesta edição, os chamados Pratos Estrela tiveram como uma das regras a utilização de pelo menos um produto fornecido por produtores do interior do Rio de Janeiro. Entre os ingredientes de Magé selecionados para a iniciativa estão o palmito pupunha e a batata-doce.



Na quarta-feira (9), representantes do município participaram da Rota Menu Degustação INTUS, uma das ações da programação do concurso. O roteiro passou por quiosques participantes para apresentar pratos preparados com produtos vindos de diferentes cidades fluminenses.



Magé foi representada pelo secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário Júnior, e pela subsecretária de Turismo, Dra. Josilda Moura. A programação começou no Quiosque Dumare, em Copacabana, onde foi apresentado o Prato Estrela “Segredo do Caiçara”, preparado com palmito pupunha produzido pela Fazendinha José de Carvalho, de Magé.



Para o secretário Luiz Otávio Rosário Júnior, a presença de produtos mageenses no concurso amplia as possibilidades de mercado para quem produz no município.



“A participação de Magé no Sabores da Orla demonstra a força e a qualidade da nossa produção agrícola e como podemos ampliar sua inserção em mercados ligados à gastronomia e ao turismo. É uma oportunidade de valorizar quem produz no município e mostrar que nossos produtos podem chegar a diferentes espaços, fortalecendo a economia local”, destacou.



A subsecretária de Turismo, Dra. Josilda Moura, também ressaltou a visibilidade alcançada pelos produtores a partir dessa aproximação.



“Quando um produto de Magé chega à mesa de um dos principais destinos turísticos do estado, estamos valorizando não apenas o ingrediente, mas também o trabalho do produtor e todo o território que ele representa. Essa conexão cria novas possibilidades para o turismo e para a economia do município”, afirmou.

A participação no Sabores da Orla também aproxima a produção rural de Magé de novos consumidores e de estabelecimentos do setor gastronômico, levando produtos cultivados no município para um dos principais corredores turísticos do estado.



A expectativa é que essa integração seja ampliada na 10ª edição do concurso. A Orla Rio pretende aumentar a participação de produtores e municípios do interior, abrindo novas oportunidades para que ingredientes regionais sejam incorporados aos pratos servidos na orla carioca.