Produtos de Magé ganham destaque na 9ª edição do Concurso Sabores da OrlaDivulgação/Assessoria de imprensa
Na quarta-feira (9), representantes do município participaram da Rota Menu Degustação INTUS, uma das ações da programação do concurso. O roteiro passou por quiosques participantes para apresentar pratos preparados com produtos vindos de diferentes cidades fluminenses.
Magé foi representada pelo secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário Júnior, e pela subsecretária de Turismo, Dra. Josilda Moura. A programação começou no Quiosque Dumare, em Copacabana, onde foi apresentado o Prato Estrela “Segredo do Caiçara”, preparado com palmito pupunha produzido pela Fazendinha José de Carvalho, de Magé.
Para o secretário Luiz Otávio Rosário Júnior, a presença de produtos mageenses no concurso amplia as possibilidades de mercado para quem produz no município.
“A participação de Magé no Sabores da Orla demonstra a força e a qualidade da nossa produção agrícola e como podemos ampliar sua inserção em mercados ligados à gastronomia e ao turismo. É uma oportunidade de valorizar quem produz no município e mostrar que nossos produtos podem chegar a diferentes espaços, fortalecendo a economia local”, destacou.
A subsecretária de Turismo, Dra. Josilda Moura, também ressaltou a visibilidade alcançada pelos produtores a partir dessa aproximação.
“Quando um produto de Magé chega à mesa de um dos principais destinos turísticos do estado, estamos valorizando não apenas o ingrediente, mas também o trabalho do produtor e todo o território que ele representa. Essa conexão cria novas possibilidades para o turismo e para a economia do município”, afirmou.
A expectativa é que essa integração seja ampliada na 10ª edição do concurso. A Orla Rio pretende aumentar a participação de produtores e municípios do interior, abrindo novas oportunidades para que ingredientes regionais sejam incorporados aos pratos servidos na orla carioca.
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