Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em MagéDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Magé - A fé, a tradição e a preservação da história estarão reunidas no último dia 1º de setembro, quando a Igreja Nossa Senhora da Piedade, em Magé, foi oficialmente reinaugurada após passar por meses de obras de restauração e revitalização do interior e fachada. A cerimônia vai celebrar a reabertura de um dos templos religiosos mais representativos da cidade de Magé, devolvendo à comunidade um espaço de grande valor espiritual, cultural e histórico.
Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé - Divulgação/Assessoria de imprensa
Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em MagéDivulgação/Assessoria de imprensa


O evento contou com autoridades civis e religiosas, fiéis, moradores e convidados em um momento inédito de celebração e agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Magé, fiéis e frequentadores.

A restauração da igreja representa mais do que a recuperação de sua estrutura física. O trabalho de restauração simboliza o compromisso com a preservação da memória, da identidade e das tradições que fazem parte da história, permitindo que futuras gerações continuem encontrando no local um espaço de fé, acolhimento e convivência.

A reinauguração reforça também a importância da Igreja Nossa Senhora da Piedade para a população de Magé como referência para o turismo religioso e para a valorização do patrimônio histórico, cultural e religioso do município.
Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé - Divulgação/Assessoria de imprensa
Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em MagéDivulgação/Assessoria de imprensa


A programação vai contar com cerimônia oficial, bênção do templo e celebração religiosa, que vão ser um marco, além de traduzir o retorno diário e pleno de todas as atividades em um ambiente totalmente revitalizado para receber moradores, fiéis de Magé e turistas.

Mais do que a entrega de uma obra, a reinauguração representa um reencontro da comunidade com a história, a fé e um dos mais importantes símbolos do patrimônio cultural de Magé que teve empenho e dedicação total do Padre Leonardo e da produtora cultural Gleice Castro.
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Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé
Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé
Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé