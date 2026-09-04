Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé - Divulgação/Assessoria de imprensa

Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em MagéDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 04/09/2026 17:43 | Atualizado 04/09/2026 17:47

preservação da história estarão reunidas no último dia 1º de setembro, quando a Igreja Nossa Senhora da Piedade, em Magé, foi oficialmente reinaugurada após passar por meses de obras de restauração e revitalização do interior e fachada. Magé - A fé, a tradição e aestarão reunidas no último dia 1º de setembro, quando a Igreja Nossa Senhora da Piedade, em Magé, foi oficialmente reinaugurada após passar por meses de obras de restauração e revitalização do interior e fachada. A cerimônia vai celebrar a reabertura de um dos templos religiosos mais representativos da cidade de Magé, devolvendo à comunidade um espaço de grande valor espiritual, cultural e histórico.

Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé Divulgação/Assessoria de imprensa



O evento contou com autoridades civis e religiosas, fiéis, moradores e convidados em um momento inédito de celebração e agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Magé, fiéis e frequentadores.



A restauração da igreja representa mais do que a recuperação de sua estrutura física. O trabalho de restauração simboliza o compromisso com a preservação da memória, da identidade e das tradições que fazem parte da história, permitindo que futuras gerações continuem encontrando no local um espaço de fé, acolhimento e convivência.



A reinauguração reforça também a importância da Igreja Nossa Senhora da Piedade para a população de Magé como referência para o turismo religioso e para a valorização do patrimônio histórico, cultural e religioso do município. O evento contou com autoridades civis e religiosas, fiéis, moradores e convidados em um momento inédito de celebração e agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura de Magé, fiéis e frequentadores.A restauração da igreja representa mais do que a recuperação de sua estrutura física. O trabalho de restauração simboliza o compromisso com a preservação da memória, da identidade e das tradições que fazem parte da história, permitindo que futuras gerações continuem encontrando no local um espaço de fé, acolhimento e convivência.A reinauguração reforça tambéma importância da Igreja Nossa Senhora da Piedade para a população de Magé como referência para o turismo religioso e para a valorização do patrimônio histórico, cultural e religioso do município.

Igreja Nossa Senhora da Piedade foi reinaugurada em Magé Divulgação/Assessoria de imprensa



A programação vai contar com cerimônia oficial, bênção do templo e celebração religiosa, que vão ser um marco, além de traduzir o retorno diário e pleno de todas as atividades em um ambiente totalmente revitalizado para receber moradores, fiéis de Magé e turistas.



Mais do que a entrega de uma obra, a reinauguração representa um reencontro da comunidade com a história, a fé e um dos mais importantes símbolos do patrimônio cultural de Magé que teve empenho e dedicação total do Padre Leonardo e da produtora cultural Gleice Castro. A programação vai contar com cerimônia oficial, bênção do templo e celebração religiosa, que vão ser um marco, além de traduzir o retorno diário e pleno de todas as atividades em um ambiente totalmente revitalizado para receber moradores, fiéis de Magé e turistas.Mais do que a entrega de uma obra, a reinauguração representa um reencontro da comunidade com a história, a fé e um dos mais importantes símbolos dode Magé que teve empenho e dedicação total do Padre Leonardo e da produtora cultural Gleice Castro.