Prefeitura de Magé inaugura Escola de Cultura Ricardo Loves, em Fragoso - Divulgação/Lucas Santos

Prefeitura de Magé inaugura Escola de Cultura Ricardo Loves, em FragosoDivulgação/Lucas Santos

Publicado 03/09/2026 21:40

Prefeitura de Magé inaugura Escola de Cultura Ricardo Loves, em Fragoso Divulgação/Lucas Santos

O espaço conta com Sala de Múltiplas Artes, Laboratório Criativo, Sala de Música equipada com diferentes instrumentos e biblioteca com área destinada à pesquisa. As atividades serão oferecidas gratuitamente à população.Durante a inauguração, afalou sobre a escolha do nome e destacou a proposta de ampliar o acesso à formação cultural no município.“Hoje é um dia muito especial e emocionante para todos nós. Poder entregar um espaço como esse, que leva o nome de um artista tão importante para a nossa cidade, é uma forma de manter viva a sua história e, ao mesmo tempo, abrir portas para que novos talentos possam surgir. A cultura transforma vidas, e é isso que queremos proporcionar aqui: oportunidades para nossas crianças, nossos jovens e para toda a população de”, afirmou.