Prefeitura de Magé inaugura Escola de Cultura Ricardo Loves, em Fragoso

Prefeitura de Magé inaugura Escola de Cultura Ricardo Loves, em FragosoDivulgação/Lucas Santos
O espaço conta com Sala de Múltiplas Artes, Laboratório Criativo, Sala de Música equipada com diferentes instrumentos e biblioteca com área destinada à pesquisa. As atividades serão oferecidas gratuitamente à população.
Durante a inauguração, a prefeita Jamille Cozzolino falou sobre a escolha do nome e destacou a proposta de ampliar o acesso à formação cultural no município.
“Hoje é um dia muito especial e emocionante para todos nós. Poder entregar um espaço como esse, que leva o nome de um artista tão importante para a nossa cidade, é uma forma de manter viva a sua história e, ao mesmo tempo, abrir portas para que novos talentos possam surgir. A cultura transforma vidas, e é isso que queremos proporcionar aqui: oportunidades para nossas crianças, nossos jovens e para toda a população de Magé”, afirmou.
Para o secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, a nova escola amplia as opções de formação artística oferecidas pela Prefeitura.
“A Escola de Cultura Ricardo Loves nasce com o propósito de democratizar o acesso à cultura e à formação artística. É um espaço onde a população vai poder ter contato com diferentes linguagens, desenvolver habilidades e encontrar novas possibilidades dentro da cultura. E fazer isso levando o nome de um artista de Magé dá ainda mais significado a esse projeto”, destacou.
A programação de cursos, oficinas e turmas será divulgada na próxima semana pelos canais oficiais da Prefeitura de Magé.
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