Quilombo de Bongaba recebe a Secretária de Estado da Mulher em sua Sede no Terreiro do Ase Ogun AlakoroDivulgação/Arquivo pessoal
Quilombo de Bongaba recebe a secretária de Estado da Mulher
Reunião contou com a presença da liderança do território, Pai Paulo de Ogum
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