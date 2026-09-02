Quilombo de Bongaba recebe a Secretária de Estado da Mulher em sua Sede no Terreiro do Ase Ogun AlakoroDivulgação/Arquivo pessoal

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Igor Silva
Magé - A secretária Bianca Pacheco, da Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas (SEMPI) do Rio de Janeiro, visitou o Quilombo de Bongaba, em Magé, para reunião com a Presidente da Acquilerj, Bia Nunes. A reunião contou com a presença da liderança do território, Pai Paulo de Ogum.
Durante o evento, Bianca falou da importância de conhecer a realidade dos territórios quilombolas do Estado e a necessidade de fortalecer a pauta.
A Secretaria também enfatizou que as políticas públicas necessitam alcançar todas as mulheres trabalhando as especificidades de cada uma.