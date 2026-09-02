Quilombo de Bongaba recebe a Secretária de Estado da Mulher em sua Sede no Terreiro do Ase Ogun Alakoro - Divulgação/Arquivo pessoal

Quilombo de Bongaba recebe a Secretária de Estado da Mulher em sua Sede no Terreiro do Ase Ogun AlakoroDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 02/09/2026 21:34 | Atualizado 02/09/2026 21:35

Durante o evento, Bianca falou da importância de conhecer a realidade dos territórios quilombolas do Estado e a necessidade de fortalecer a pauta.

A Secretaria também enfatizou que as políticas públicas necessitam alcançar todas as mulheres trabalhando as especificidades de cada uma.