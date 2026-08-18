Dia Mundial da Limpeza Urbana inspira roda de conversa em Magé - RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Dia Mundial da Limpeza Urbana inspira roda de conversa em MagéRODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Publicado 18/08/2026 22:17

Magé - No Dia Mundial da Limpeza Urbana, celebrado em 27 de agosto, moradores de Suruí, distrito de Magé, terão mais uma oportunidade de conversar sobre a importância da destinação adequada dos resíduos e os impactos do descarte irregular sobre os rios e manguezais. A data será marcada por uma roda de conversa sobre a implantação da coleta seletiva comunitária na região, realizada às 14h, no bairro Jacaré.

O encontro integra o programa de educação ambiental desenvolvido pelo projeto Andadas Ecológicas — iniciativa da ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras — e tem por objetivo sensibilizar a comunidade sobre a separação adequada dos resíduos e explicar como funcionará a coleta seletiva porta a porta que será implantada em localidades de Suruí. A iniciativa também tem o apoio da Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangue de Magé (ACAMM).

A escolha do Dia Mundial da Limpeza Urbana para a realização da atividade reforça a importância de discutir soluções para a gestão dos resíduos, especialmente em regiões onde a coleta domiciliar apresenta limitações. Em Suruí, o serviço de coleta regular deficiente e a extensa área da localidade, que dificulta o acesso a algumas residências, fazem com que parte dos descartes acabe chegando ao Rio Suruí e aos manguezais da Baía de Guanabara.

“Nosso principal objetivo é sensibilizar os ribeirinhos sobre a importância de não jogarem seus materiais, recicláveis ou não, no rio, já que a maioria das casas fica na encosta do Rio Suruí. Informaremos como será realizada a nossa coleta seletiva, o que é reciclável e o que não é, os tipos de resíduos que coletamos e o que deve ser descartado na coleta domiciliar urbana”, explica a articuladora socioambiental do projeto, Rosilene Baranda.

“O projeto Andadas Ecológicas foi concebido para unir conservação ambiental e desenvolvimento comunitário. A implantação da coleta seletiva comunitária em Suruí representa um passo importante nessa direção, pois envolve diretamente os moradores na gestão dos resíduos e contribui para reduzir a quantidade de lixo que chega aos rios e manguezais da região”, define Roberta Guagliardi, coordenadora-geral do projeto.

O programa de educação ambiental do Andadas Ecológicas, que trabalha temas como conservação dos manguezais, racismo ambiental, consumo consciente e descarte correto de resíduos, é pautado nas premissas da Cultura Oceânica e alinhado à Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030).

Coleta porta a porta

Construída junto à comunidade, a coleta seletiva comunitária do projeto Andadas Ecológicas conta com a capacitação de jovens da região. Eles atuarão como agentes ambientais comunitários na coleta de materiais recicláveis e na gestão dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) que serão instalados nas comunidades.

Com triciclos adaptados para a coleta domiciliar, esses agentes poderão alcançar inclusive residências localizadas em ruas estreitas, onde os caminhões da coleta municipal não conseguem chegar, facilitando a participação dos moradores que aderirem ao programa.

Após a coleta, os materiais serão encaminhados para um centro de triagem, onde serão processados pela equipe de gestão de resíduos e pelo agente comunitário de reciclagem, antes de serem destinados à comercialização no mercado de recicláveis.

A iniciativa conta ainda com a participação dos adolescentes do ecoclube do projeto, que visitam e cadastram moradores interessados em doarem seus resíduos, além de atuarem como agentes mobilizadores na região.

Serviço:

Roda de conversa sobre coleta seletiva

Data: 27 de agosto de 2026

Horário: 14h

Local: Rua João Félix do Bonfim, 567, Jacaré – Suruí/Magé

Entrada: gratuita