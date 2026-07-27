Pesquisador mageense representa o Brasil em congresso no CanadáDivulgação/Assessoria de imprensa
Pesquisador mageense representa o Brasil em congresso no Canadá
Trabalho analisa a relação entre as inovações tecnológicas na produção de tijolos e telhas
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