Pesquisador mageense representa o Brasil em congresso no Canadá - Divulgação/Assessoria de imprensa

Pesquisador mageense representa o Brasil em congresso no CanadáDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 27/07/2026 21:48

Magé - O pesquisador mageense Carlito Lopes de Oliveira Junior, doutorando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), representará o Brasil no III World Congress of Business History (WCBH3), realizado entre os dias 27 e 31 de julho de 2026, na University of Toronto, no Canadá. Considerado um dos principais eventos internacionais da área, o congresso reúne mais de 400 pesquisadores de 40 países, distribuídos em quase 90 sessões acadêmicas, sob o tema “Global Connections/Diverse Directions: Building Bridges Across Business Histories”.

No evento, Carlito apresentará o trabalho “Industrial Technology, Enslaved Labor and Regional Markets: the Brickworks of Bulhões & Faria in the Recôncavo of Rio de Janeiro (1860–1880)”. A pesquisa analisa a relação entre as inovações tecnológicas na produção de tijolos e telhas, o trabalho escravizado e os mercados regionais do Recôncavo da Guanabara entre 1860 e 1880, contribuindo para os debates sobre história empresarial e história econômica do Brasil.

Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Carlito é Graduate Research Assistant no Harriet Tubman Institute, da York University, e atua como Diretor de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Magé (RJ). Sua participação no congresso reforça a inserção internacional da pesquisa brasileira e leva o nome de Magé a um dos mais importantes fóruns mundiais dedicados à História Empresarial.