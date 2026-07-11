Aos 98 anos, matriarca escreve livro em Magé - Divulgação

Aos 98 anos, matriarca escreve livro em MagéDivulgação

Publicado 11/07/2026 12:03 | Atualizado 11/07/2026 12:05

Magé - O Terreiro do Ile Ase Ogun Alakoro do Quilombo de Bongaba reverencia a ancestralidade da matriarca, Sra Hilda Silva dos Reis, mãe biológica do Pai Paulo, líder religioso da casa, que, aos 98 anos, escreveu o Livro 'Jornada das Gerações' sobre o tempo.

Ela foi incentivada pela neta, Beatriz, e recebeuo apoio das filhas e filhos Isis, Iranir, Inancir, Iacir, Ione João Jorge Gilson e Paulo José, além do contentamento de suas netas, netos e bisnetos (Cinthia, Aline,Junior Lilian, Liliane, Erika, Camila, Bruno, Diego, Daniele, Pedro Henrique, Felipe, Victoria, Isabele, Isadora, Davi, Victor, Cecília e suas noras e genros Luzia, Rosemary, José Carlos, Jeferson, Amauri, Luiz Vovó Hilda).

"Ela é um exemplo a ser seguido. Qualquer Tempo é Tempo para começar. E como escreveu Mãe Stela de Ososi 'O Meu Tempo é Agora'. E esse é o tempo da nossa escritora de 98 anos. Uma motivação para compreender que tudo acontece no simples acaso do presente", afirma Pai Paulo.