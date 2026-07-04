Quilombo de Bongaba recebe Feira de Igualdade e Equidade Racial - Divulgação

Quilombo de Bongaba recebe Feira de Igualdade e Equidade Racial Divulgação

Publicado 04/07/2026 08:44 | Atualizado 04/07/2026 08:47

Magé - O Terreiro do Ile Ase Ogun Alakoro do Quilombo de Bongaba realizou em parceria com a Prefeitura Municipal de Magé a Feira de Igualdade e Equidade Racial. Participaram: as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria da Mulher, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente e a Coordenadoria de Igualdade Racial. Todas ajudaram no acolhimento e atendimento para a população, com roda de conversa, apresentando a experiência da Iya Katiuscia, a cartilha saúde na prevenção contra o câncer, entre outros temas.

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O evento foi desenvolvido pelo Nas (Núcleo de Assistência à Saúde) e o Naeco (Núcleo de Assistência a Ecologia) com o Projeto da Saúde das Mulheres Cis e Trans, da Ong Crioula, desenvolvido por Sônia Alves Tavares (Iwin Sade).

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"Quero agradecer imensamente a Acquilerj na pessoa da nossa presidente Bia Nunes pelo cuidado com as comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro e, em especial, as três comunidades de Magé, Maria Conga, Frutal e Bongaba. Também fica nossos agradecimentos a todos os envolvidos, principalmente, a Prefeitura Municipal de Magé, na pessoa da prefeita Jamile Cozolino, no acolhimento dessa ação tão importante", disse o babalorixá Pai Paulo de Ogum, líder religioso do espaço.