Quilombo de Bongaba recebe Feira de Igualdade e Equidade Racial Divulgação
Quilombo de Bongaba recebe Feira de Igualdade e Equidade Racial
Ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Magé
Quilombo de Bongaba recebe Feira de Igualdade e Equidade Racial
Ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Magé
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Participaram do encontro o deputado estadual Vinicius Cozzolino e a prefeita Jamille Cozzolino
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