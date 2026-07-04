Enel Rio promove ação de consumo consciente em Magé - Divulgação

Enel Rio promove ação de consumo consciente em MagéDivulgação

Publicado 04/07/2026 08:23 | Atualizado 04/07/2026 08:26

Magé - Ao longo da semana, a distribuidora realizará o programa Enel Compartilha Consumo Consciente em Magé (8). Além de palestras sobre economia e eficiência energética, a distribuidora realizará troca de lâmpadas incandescentes por modelos LED, que são mais econômicas e duradouras.

Troca de lâmpadas

Os clientes poderão realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

SERVIÇO

Consumo Consciente e Troca de Lâmpadas

Magé – Dia 8/7, das 9h às 16h

Praça do Visconde - Avenida Simão da Motta s/nº, Centro