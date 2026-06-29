Roda de conversa em Suruí vai preparar moradores para chegada da coleta seletiva comunitária - RODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Roda de conversa em Suruí vai preparar moradores para chegada da coleta seletiva comunitáriaRODRIGO CAMPANARIO/DIVULGAÇÃO

Publicado 29/06/2026 19:38

Magé - Em breve, moradores de Suruí, distrito de Magé, poderão dar uma destinação melhor aos seus resíduos sólidos. Um grupo de jovens da região está sendo capacitado pelo projeto Andadas Ecológicas — uma iniciativa da ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras — para atuar na coleta seletiva porta a porta. Com o objetivo de preparar a comunidade para a novidade, o projeto realizará, no dia 16 de julho, às 14h, no bairro da Matinha, uma roda de conversa sobre o assunto. A proposta do encontro é sensibilizar os participantes quanto à separação adequada dos resíduos e informar como funcionará a ação.

A roda de conversa faz parte do programa de educação ambiental desenvolvido para a comunidade, com foco na sensibilização sobre a importância da conservação dos manguezais e na adoção de práticas sustentáveis, como o consumo consciente e o descarte correto de resíduos. O programa é pautado nas premissas da Cultura Oceânica, alinhado à Década da Ciência Oceânica (2021-2030).

Por ser uma localidade com área extensa e coleta de lixo domiciliar regular deficiente, muitos resíduos acabam indo parar no Rio Suruí e manguezais da Baía de Guanabara.

“Nosso principal objetivo é sensibilizar os ribeirinhos sobre a importância de não jogarem seus materiais, recicláveis ou não, no rio, já que a maioria das casas fica na encosta do Rio Suruí. Informaremos como será realizada a nossa coleta seletiva, o que é reciclável e o que não é, os tipos de materiais que coletamos e o que deve ser descartado na coleta domiciliar urbana”, explica a articuladora socioambiental do projeto, Rosilene Baranda.

"O projeto Andadas Ecológicas foi concebido para unir conservação ambiental e desenvolvimento comunitário. A implantação da coleta seletiva comunitária em Suruí representa um passo importante nessa direção, pois envolve diretamente os moradores na gestão dos resíduos e contribui para reduzir a quantidade de lixo que chega aos rios e manguezais da região", define Roberta Guagliardi, coordenadora-geral do projeto.

Os jovens formados pelo projeto atuarão como agentes ambientais comunitários na coleta porta a porta e na gestão dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) que serão instalados na localidade. Os resíduos adquiridos serão levados para um centro de triagem, onde a equipe de gestão de resíduos e o agente comunitário de reciclagem irão processar o material para venda ao mercado.

Com triciclos adaptados para a coleta domiciliar, os jovens conseguirão alcançar, inclusive, residências em ruas estreitas onde o caminhão da coleta municipal não chega, proporcionando comodidade para os moradores que aderirem ao programa.

A roda de conversa contará ainda com a participação dos adolescentes do ecoclube do projeto, que atuam em atividades como mutirões de limpeza de praias, eventos externos e ações educativas nas comunidades.

Essa iniciativa também tem o apoio da Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangue de Magé (ACAMM).

Serviço:

Roda de conversa sobre coleta seletiva

Data: 16 de julho de 2026

Horário: 14h

Local: Rua dos Ferreiros, 33, Matinha – Suruí /Magé

Entrada: gratuita