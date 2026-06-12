Equitable Earth realiza jornada de aprendizagem no Recôncavo da Guanabara - Rosario Carniel/Divulgação

Equitable Earth realiza jornada de aprendizagem no Recôncavo da GuanabaraRosario Carniel/Divulgação

Publicado 12/06/2026 18:37

Magé - O Sinal do Vale recebeu esta semana 27 integrantes da equipe da Equitable Earth, empresa responsável pela certificação de emissões evitadas de carbono dos 44 hectares de áreas em processo de restauração do Sinal do Vale na Mata Atlântica. Entre os participantes estavam o CEO, Thibaud Sorret, e a chefe de operações (COO), Judith Simon, além de vários outros líderes da organização incluindo a brasileira, Manuela Yamada, responsável pela área de certificação.

Equitable Earth realiza jornada de aprendizagem no Recôncavo da Guanabara Rosario Carniel/Divulgação

Representando 13 países dos cinco continentes, o grupo participou de uma jornada de aprendizagem organizada pelo Instituto Sinal do Vale, um biohub dedicado a ativar e catalisar iniciativas que contribuam para a construção de uma bioeconomia baseada na regeneração dos ecossistemas.

A programação incluiu visitas a dois importantes exemplos de regeneração socioambiental no território do Recôncavo da Guanabara: o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, reconhecido como o maior exemplo de restauração comunitária de manguezais da América Latina, e o histórico Quilombo de Bongaba.

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No Quilombo, o grupo foi recebido pelo Babalorixá Paulo de Ogum e membros da comunidade, proporcionando a muitos participantes sua primeira experiência em uma comunidade quilombola. Durante o encontro, Pai Paulo compartilhou a importância central da natureza na filosofia ancestral africana, ressaltando a profunda relação entre espiritualidade, território e cuidado com os ecossistemas.

Especial atenção foi dedicada ao novo Espaço Cultural Caioaba, onde está sendo estruturado um sistema agroflorestal que integra saberes ancestrais africanos, educação ambiental e produção sustentável de alimentos. A iniciativa busca demonstrar, na prática, que é possível manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, gerar alimentos, renda e bem-estar para as comunidades locais — um ensinamento presente tanto nas tradições africanas quanto nos conhecimentos dos povos originários que habitaram a região.

A visita permitiu aos participantes conhecer experiências concretas que conectam restauração ecológica, cultura, inclusão social e desenvolvimento territorial. Chamou atenção dos participantes a resiliência e persistência comum as duas experiências que enfrentaram muitos obstáculos ao longo de décadas antes de alcançar o estágio atual.

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A Equitable Earth é uma certificadora de carbono que associa sua metodologia de mensuração de emissões de gases de efeito estufa evitadas ao impacto social positivo e ao aumento dos serviços ecossistêmicos. Ao visitar projetos e territórios onde esses resultados são gerados, a equipe teve a oportunidade de compreender de forma mais profunda os desafios e as oportunidades da restauração de paisagens e da construção de uma economia regenerativa.

A jornada reforçou a importância de conectar métricas de impacto com experiências reais no território, aproximando profissionais de diferentes partes do mundo de iniciativas que demonstram como a regeneração pode gerar benefícios ambientais, sociais, culturais e econômicos de longo prazo.

