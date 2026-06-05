Águas do Rio marca presença nas comemorações pelos 461 anos de Magé - Divulgação

Águas do Rio marca presença nas comemorações pelos 461 anos de MagéDivulgação

Publicado 05/06/2026 18:47

Magé - A Águas do Rio estará presente na programação oficial de aniversário de Magé, que celebra 461 anos de história. Entre os dias 6 e 8 de junho, a empresa participará da festa com uma série de atividades gratuitas voltadas à educação ambiental, ao uso consciente da água, ao atendimento comercial e à diversão de crianças e famílias.



A iniciativa faz parte do compromisso da concessionária do grupo Aegea de estar cada vez mais próxima da população. Durante os três dias de evento, os visitantes poderão participar de atividades interativas que mostram a importância da preservação dos recursos hídricos e do consumo consciente da água.



Equipes da empresa também estarão disponíveis para oferecer serviços como emissão de segunda via da conta, alteração de titularidade, atualização cadastral e esclarecimentos sobre a Tarifa Social. Para Fernanda Barreto, gerente de Operações da Águas do Rio, participar pela primeira vez das comemorações do aniversário da cidade representa mais uma oportunidade de fortalecer a relação construída com os moradores, que celebram oficialmente a data em 9 de junho.



“Temos trabalhado para levar melhorias concretas para a população, ampliando o acesso à água tratada e investindo na qualidade dos serviços prestados. Estar presente nesta celebração nos permite compartilhar, de forma leve e educativa, mensagens importantes sobre o uso consciente da água e a preservação desse recurso tão essencial”, destacou Fernanda.



Melhorias para 114 mil moradores

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio vem realizando uma série de intervenções para ampliar a oferta de água tratada e melhorar os serviços em Magé. Mais de 11 mil pessoas passaram a receber água tratada de forma regular pela primeira vez, enquanto mais de 30 quilômetros de redes de abastecimento foram implantados ou substituídos. Ao todo, cerca de 114 mil moradores já foram beneficiados pelas melhorias promovidas pela concessionária no sistema de abastecimento da cidade.



Outro avanço importante foi a implantação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Magé, estrutura com capacidade para produzir 330 litros de água tratada por segundo. A unidade beneficia cerca de 65 mil moradores dos bairros Bela Floresta, BNH (Roncador), Canal, Centro, Figueira, Flecheira, Lagoa, Liberdade, Magé Mirim, Novo Mundo, Roncador, Tênis Clube, Vila Nova e partes da Barbuda.



Reforçando seu compromisso com a qualidade do atendimento, a companhia inaugurou, em 2026, uma nova loja no Centro de Magé, localizada na Praça Dr. Nilo Peçanha, nº 45, lojas 203 e 204, no Shopping da Praça. Além da unidade, a concessionária mantém atendimento no Procon de Piabetá às terças e quintas-feiras, das 9h às 17h, e disponibiliza o telefone 0800 195 0 195, canal gratuito que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.