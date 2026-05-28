Magé prepara grande programação para celebrar 461 anos - Divulgação

Magé prepara grande programação para celebrar 461 anosDivulgação

Publicado 28/05/2026 21:33

Magé - Magé vai celebrar seus 461 anos com uma programação especial que reúne música, cultura, lazer, gastronomia, acessibilidade e valorização da identidade mageense. Com o tema “Nosso Verde Inspira o Amanhã”, as comemorações deste ano reforçam a relação da cidade com sua história, suas riquezas naturais e o compromisso com um futuro construído a partir das pessoas, da cultura e do desenvolvimento local.



A programação principal acontece na Arena Magé, entre os dias 6, 7 e 8 de junho, com grandes nomes da música nacional. A festa terá shows de Ludmilla, Ana Castela e Menos é Mais, além de apresentações de artistas locais e DJs no encerramento de cada noite.



Para a prefeita Jamille Cozzolino, o aniversário da cidade é um momento de celebração, mas também de reconhecimento da força de Magé.

“Celebrar os 461 anos de Magé é olhar para a nossa história com orgulho e para o futuro com responsabilidade. O tema ‘Nosso Verde Inspira o Amanhã’ traduz muito do que somos: uma cidade rica em natureza, cultura, fé, trabalho e gente que ama esse lugar. Preparamos uma programação para as famílias, para os jovens, para as crianças e para todos que querem viver esse momento especial com a gente”, destacou a prefeita.



Uma das novidades deste ano é que a programação na Arena Magé começa mais cedo, a partir do meio-dia, com a Arena Cultural e apresentações no Palco Manguezal. À noite, o Palco Mirindiba também ganha destaque com mais de duas horas de shows reunindo artistas locais nos projetos Na Vibe, Boteco Sertanejo e Roda de Samba, fortalecendo a cena cultural da cidade dentro da maior festa do município.



O secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, ressaltou que a programação foi pensada para ampliar a experiência do público e valorizar os talentos de Magé.

“A festa de aniversário da cidade é um dos momentos mais importantes do nosso calendário. Este ano, além dos grandes artistas nacionais, estamos ampliando o espaço para os artistas locais, criando uma programação mais diversa, começando mais cedo e oferecendo opções para diferentes públicos”, afirmou o secretário.



Além da importância cultural, o aniversário de Magé também tem impacto direto na economia local. No ano passado, durante o período da festa, o município arrecadou mais de R$ 21 milhões, de acordo com dados da plataforma Arrecada Magé, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Fazenda. O evento movimenta setores como comércio, turismo, gastronomia, transporte e serviços, gerando oportunidades e fortalecendo a economia da cidade.



A estrutura da Arena Magé também contará com parque de diversões, tirolesa e praça de alimentação, garantindo opções de lazer para toda a família. No domingo, a programação terá ainda uma atenção especial ao público infantil, com atrações durante a tarde.



Outro destaque será o Espaço Sensorial, uma das grandes novidades desta edição, voltado ao acolhimento de pessoas neurodivergentes e famílias atípicas. O espaço funcionará no sábado e domingo, das 12h às 00h, e na segunda-feira, das 15h às 00h, com ambiente adaptado, recursos de autorregulação e apoio especializado. O projeto prevê um espaço com luzes aconchegantes, brinquedos, música calma e suporte para momentos de crise sensorial.



A acessibilidade também estará presente em outros pontos da festa, com espaço reservado para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida e intérprete de Libras no palco, ampliando a participação do público nas comemorações.



Para garantir mais tranquilidade aos moradores e visitantes, o evento contará com esquema especial de segurança e operação especial de trânsito, com atuação integrada das equipes municipais de Segurança e Ordem Pública, e Transportes, durante os dias de programação.



As comemorações também incluem o tradicional Magé BBQ Festival, nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 11h, reunindo churrasco, cervejas artesanais, shows musicais, gastronomia e lazer.



No dia 9 de junho, data oficial do aniversário da cidade, a programação segue com o tradicional Desfile Cívico das escolas municipais, a partir das 8h, na Avenida Coronel João Valério. O momento reunirá estudantes, profissionais da educação e famílias em uma celebração marcada pelo orgulho de ser mageense.



Confira a programação completa:



Sábado — 6 de junho



Arena Cultural (Palco Manguezal)



12h — Abertura dos portões + Magé BBQ Festival

14h — Banda Modo On

16h — Pagodin do Vitin

19h — Davi Araújo e Lulu Cardoso

Palco Mirindiba - A partir das 20h30



Na Vibe, com Banda Orion, Fabico Neves, Kim Costa, Marques Freitas e Bia Borges

Participação especial de David Brazil

Ludmilla

DJ Cabelo no Beat

Domingo — 7 de junho



Arena Cultural (Palco Manguezal)



12h — Abertura dos portões + Magé BBQ Festival

14h — Juliano Arrigoni e Banda REC

15h30 — Programação infantil: Banda do Pedro + equipe de recreação

19h — Trio em Fá

Palco Mirindiba - A partir das 20h30



Boteco Sertanejo, com Romulo, Beth Favaro, Hugo Rocha e Raylane Mendes

Ana Castela

DJ Lethh

Segunda-feira — 8 de junho



Arena Cultural (Palco Manguezal)



14h — Abertura dos portões

15h30 — Apresentação de academias de dança:

17h — Batalha de Rima: Ritmo e Rima+ Caio BG

19h — Pagode do Ney Silva e Amigos

Palco Mirindiba - A partir das 20h30



Roda de Samba, com Lipe, Semente do Samba, Michel Oliveira, Gui Netto e Rhayssa Mozzer

Participação especial de David Brazil e show de drones

Menos é Mais

DJ Lippe

Terça-feira — 9 de junho



8h — Desfile Cívico, na Avenida Coronel João Valério

10h30 — Missa Campal no Poço Bento por São José de Anchieta

17h - Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores, com entrega da Medalha Cristóvão de Barros