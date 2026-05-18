Expo Baixada 2026 - Divulgação

Expo Baixada 2026Divulgação

Publicado 18/05/2026 23:00

Magé - A cidade da Baixada Fluminense realizou a Quinta Edição da Expo Baixada. O evento aconteceu em Fragoso, no sexto Distrito de Magé, com a presença da prefeita Jamille Cozzolino, que deu boas vindas na cerimônia de abertura. Participaram os municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Japeri e Nilópolis.

Magé realiza quinta edição da Expo Baixada Divulgação

O secretário de Cultura de Magé, Bruno Lourenço, conduziu a quinta Edição da Expo Baixada 2026. Cada município apresentou sua particularidade com artesanatos e iguarias. Magé apresentou na gastronomia as delícias de Dona Juju e os quitutes do Quilombo de Bongaba, além dos acarajés das Iyás, que deram uma aula por meio das Iyás Iranir e Sandra Helena e as chefs Taty e Mônica.

O evento teve ainda apresentações de dança e um belíssimo desfile de moda quilombola com roupas da Grife Quilombola GboGbo Aso, que foi apresentado por Pai Paulo do Ase Ogun Alakoro do Quilombo de Bongaba.

Magé realiza quinta edição da Expo Baixada Divulgação

"Mostramos a Pretinhosidade Quilombola fortalecendo a ancestralidade mageense e os valores civilizatórios afro da nossa linda e g randiosa Magé. Nossa cidade é um lugar da história do Brasil que vale conhecer", afirmou Pai Paulo.