Copa: Magé lança concurso para premiar decorações mais criativas - Divulgação

Copa: Magé lança concurso para premiar decorações mais criativasDivulgação

Publicado 18/05/2026 21:34

Magé - Quando a Copa do Mundo chega, as ruas ganham cor, bandeiras tomam conta das janelas e a união entre vizinhos vira tradição. Em Magé, esse clima vai ganhar ainda mais força em 2026. A Prefeitura lançou o concurso “Rua Camisa Nota 10”, que vai premiar as ruas mais criativas e ornamentadas da cidade, incentivando moradores de todos os bairros e distritos a entrarem no clima da maior competição de futebol do planeta.



Promovida pelas secretarias municipais de Cultura, Turismo e Eventos e de Esporte, Lazer e Terceira Idade, a iniciativa busca valorizar a participação popular, fortalecer a convivência comunitária e transformar as ruas de Magé em verdadeiros cenários de celebração durante a Copa do Mundo de 2026.



As ruas participantes poderão apostar na criatividade para conquistar os jurados. Bandeiras, pinturas, iluminação, materiais recicláveis, decoração temática e até apresentações culturais poderão fazer parte da ornamentação. Além da beleza visual, a comissão avaliadora também vai levar em consideração o envolvimento da comunidade, a originalidade e o espírito coletivo de cada rua participante.



As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 19 de maio e 2 de junho, pelo portal oficial da Prefeitura de Magé. Cada rua deverá indicar um representante responsável pela inscrição e apresentar a documentação prevista no edital.



As visitas técnicas da comissão julgadora acontecerão entre os dias 1º e 5 de junho, e o resultado oficial será divulgado no dia 8 de junho, durante a programação de aniversário pelos 461 anos de Magé.



As três ruas mais bem avaliadas receberão premiação em dinheiro:

• 1º lugar — R$ 10 mil

• 2º lugar — R$ 5 mil

• 3º lugar — R$ 3 mil



O edital completo está disponível no site mage.rj.gov.br