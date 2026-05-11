Enel Rio dá dicas de consumo consciente - Divulgação

Enel Rio dá dicas de consumo conscienteDivulgação

Publicado 11/05/2026 17:47

Magé - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Magé. Entre hoje (11) e sábado (16), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

Troca de lâmpadas

Entre amanhã (terça-feira, 12) e sexta-feira (15), os clientes de Magé também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Estande Enel Compartilha Consumo Consciente

Magé

Data: terça-feira (12)

Endereço: Ginásio Poliesportivo – Rua C, número 597

Bairro: Fragoso

Horário: 9h às 16h