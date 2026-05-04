Jovens de Magé ganharão bolsa para atuar pelo meio ambiente - RODRIGO CAMPANARIO/Divulgação

Jovens de Magé ganharão bolsa para atuar pelo meio ambienteRODRIGO CAMPANARIO/Divulgação

Publicado 04/05/2026 22:19

Magé - Com o objetivo de fomentar o protagonismo juvenil em prol das boas práticas socioambientais, o projeto Andadas Ecológicas — uma iniciativa da ONG Guardiões do Mar, em parceria com a Petrobras —, com o apoio da Associação de Caranguejeiros e Amigos dos Mangues de Magé (ACAMM), está com inscrições abertas para a formação de seu primeiro ecoclube. Adolescentes de 16 a 18 anos poderão se inscrever gratuitamente para o processo seletivo, que disponibiliza 10 vagas. As inscrições serão realizadas, de modo on-line, do dia 29 de abril a 10 de maio de 2026 (ampla concorrência), e até 5 de maio de 2026, para candidatos que optarem pelas cotas raciais.

A formação ocorrerá três vezes por semana, no contraturno escolar, com duração de 18 meses, em Suruí, no município de Magé. Os selecionados para início imediato receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de 500 reais. Além da formação teórica, os jovens participarão de atividades práticas, como mutirões de limpeza de praias, eventos externos e ações educativas nas comunidades.

O processo de formação será elaborado com a supervisão de um pedagogo, que também acompanhará as ações e atuará de forma a indicar metodologias para abordagem de temas sensíveis como racismo estrutural e ambiental, emergências climáticas, entre outros. Os primeiros meses serão dedicados ao nivelamento de conhecimentos e introdução aos temas propostos pelo Andadas Ecológicas. Após essa etapa, os ecoclubinos passarão a realizar diagnósticos participativos porta a porta, avaliando o grau de sensibilização dos moradores da comunidade de Suruí sobre resíduos sólidos e identificando voluntários para doação de recicláveis, que posteriormente serão coletados por jovens agentes ambientais também formados pelo projeto.

Para concorrer às vagas, os adolescentes devem ser, preferencialmente, oriundos de comunidades tradicionais de Suruí e adjacências; estar devidamente matriculado ou ter concluído o ensino médio em instituição de ensino pública, ou privada, desde que, com bolsa de estudos de no mínimo 50%.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova escrita, redação e entrevista individual. A avaliação escrita abordará questões de múltipla escolha relacionadas a temas como mudanças climáticas, aquecimento global, saneamento básico e cidadania, enquanto a redação será avaliada quanto ao domínio da norma culta, organização e argumentação do texto e desenvolvimento do tema. A entrevista individual é a etapa final, que possui um peso maior na pontuação total e avalia a motivação, experiências anteriores, habilidades de comunicação e conhecimento sobre o assunto.

O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de junho nas redes sociais do projeto: https://www.instagram.com/guardioesmar e os selecionados também serão avisados via e-mail. O início das atividades está previsto para 23 de junho de 2026.

Entre os documentos que deverão ser apresentados pelos candidatos aprovados estão RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de matrícula ou frequência escolar.

O edital com todas as informações e orientações, assim como o formulário de inscrição, pode ser acessado pelo endereço: https://l1nk.dev/sj4vnb9.

Protagonismo jovem

Liderado pelos próprios jovens, os ecoclubes são um movimento internacional de participação juvenil, no qual os participantes articulam ações buscando a mudança das localidades onde estão inseridos por meio de campanhas de sensibilização e propostas que promovam a sustentabilidade.

“Os ecoclubes são espaços de formação e transformação, onde os jovens deixam de ser apenas espectadores e passam a atuar como agentes de mudança em seus territórios. A proposta é fortalecer a atuação socioambiental dos participantes a partir da realidade local, estimulando o pensamento crítico e a participação cidadã”, explica Karen Loami, coordenadora de Educação Ambiental do projeto Andadas Ecológicas.

“O ecoclube em Magé representa um passo importante para engajar a juventude nas soluções para os desafios ambientais da região. Ao investir nesses adolescentes, estamos contribuindo para a formação de lideranças comprometidas com a sustentabilidade e com o futuro das suas comunidades”, ressalta Roberta Guagliardi, coordenadora-geral do Projeto Andadas Ecológicas.

Sobre o Andadas Ecológicas

A ONG Guardiões do Mar desenvolve projetos socioambientais que se tornaram referência no combate ao lixo nos manguezais. Em 2026, a instituição amplia sua atuação com o Projeto Andadas Ecológicas, que tem como proposta enfrentar o avanço dos resíduos sólidos na Baía de Guanabara, tendo os povos tradicionais como aliados e agentes fundamentais na busca por soluções.

Para atingir esse propósito, a iniciativa, em parceria com a Petrobras, atuará em diversas frentes, como a limpeza de manguezais, a formação de ecoclubes, o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e a utilização de uma tecnologia social inédita: a Moeda Azul – Mangal.

Ao longo de 26 meses, o projeto, que é composto por dois eixos principais — Conservação Ambiental e Educação Ambiental — envolverá escolas, espaços comunitários e moradores das margens do Rio Suruí, em Magé. A iniciativa beneficiará diretamente pescadores artesanais, catadores de caranguejo, adolescentes e crianças da comunidade de Suruí e adjacências, no recôncavo da Baía de Guanabara.

Idealizado em atendimento à condicionante da Licença de Instalação do Sistema Dutoviário do Complexo de Energias Boaventura, o Projeto Andadas Ecológicas foi construído a partir de uma escuta ativa das lideranças locais e se apoia nos 28 anos de atuação da ONG Guardiões do Mar na Baía de Guanabara.