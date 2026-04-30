Prefeitura de Magé abre pré-inscrições para o Minha Casa, Minha Vida - Divulgação

Prefeitura de Magé abre pré-inscrições para o Minha Casa, Minha Vida Divulgação

Publicado 30/04/2026 20:11

Magé - Realizar o sonho da casa própria está mais perto para muitas famílias mageenses. A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vai abrir, a partir do dia 4 de maio, o período de pré-inscrições para o Programa Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa tem como objetivo selecionar famílias para a complementação da demanda habitacional de 496 unidades dos empreendimentos CAC Magé I, II e III, localizados no bairro Parque Paranhos.

A pré-inscrição é uma etapa obrigatória do processo e tem caráter inicial, voltada à organização da demanda, conferência de documentos e análise dos critérios exigidos pelo programa. É importante destacar que essa fase não garante vaga imediata ou direito automático à unidade habitacional, estando sujeita às etapas posteriores de seleção e validação cadastral.

As pré-inscrições serão realizadas entre os dias 4 e 29 de maio de 2026, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, em diferentes pontos de atendimento distribuídos pelo município. Os interessados poderão procurar o CRAS Magé II, na Barbuda; o CRAS Vila Inhomirim III, em Piabetá; o CRAS Santo Aleixo I; o CRAS Suruí I; o CRAS Guia de Pacobaíba I; e o CRAS Rio do Ouro I.

Podem participar do processo famílias que atendam aos critérios estabelecidos no edital, como possuir renda familiar mensal de até R$ 3.200, residir no município de Magé há pelo menos três anos, ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado, não possuir imóvel em seu nome e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais.

No momento da pré-inscrição, será obrigatória a apresentação da documentação completa. Entre os documentos exigidos estão o RG e CPF do titular e dos membros da família, comprovante de residência atualizado, comprovantes de renda de todos os integrantes que exercem atividade remunerada, documentos pessoais do núcleo familiar e o comprovante de inscrição ou atualização no Cadastro Único (CadÚnico). A ausência de qualquer um desses documentos poderá impedir a realização da inscrição.

A Prefeitura reforça que a ordem de chegada não influencia na seleção dos candidatos, que será realizada com base nos critérios definidos em edital. Após a pré-inscrição, os dados informados passarão por análise e validação junto aos sistemas oficiais, garantindo transparência e equidade no processo.

O edital completo está disponível no site mage.rj.gov.br