Enel Rio promove troca de lâmpadas - Divulgação

Enel Rio promove troca de lâmpadasDivulgação

Publicado 17/04/2026 22:23

Magé - Entre segunda-feira (20) e a sexta-feira (24), os clientes de Magé poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Troca de Lâmpadas

Magé

Data: segunda-feira (20)

Endereço: Pracinha da Jota

Bairro: Fragoso

Horário: 9h às 12h

Data: segunda-feira (20)

Endereço: Ponto de ônibus, próximo ao Poliesportivo

Bairro: Fragoso

Horário: 13h às 16h