Enel Rio promove troca de lâmpadasDivulgação
Enel Rio promove troca de lâmpadas em Magé
Veja como participar
Magé - Entre segunda-feira (20) e a sexta-feira (24), os clientes de Magé poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço:
Troca de Lâmpadas
Magé
Data: segunda-feira (20)
Endereço: Pracinha da Jota
Bairro: Fragoso
Horário: 9h às 12h
Data: segunda-feira (20)
Endereço: Ponto de ônibus, próximo ao Poliesportivo
Bairro: Fragoso
Horário: 13h às 16h
Magé
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