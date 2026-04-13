Enel Rio dá dicas de consumo consciente em Magé
Confira a programação
Magé - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Magé. Até sábado (18), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Troca de lâmpadas
Até sexta-feira (17), os clientes de Magé também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço:
Estande Enel Compartilha Consumo Consciente
Magé
Data: quarta-feira (15)
Endereço: Rua Cinco, número 171
Bairro: Jardim Novo Horizonte
Horário: 9h às 12h
Data: quarta-feira (15)
Endereço: Travessa D, lote 8, quadra 42
Bairro: Jardim Nazareno
Horário: 13h30 às 16h30
Data: sexta-feira (17)
Endereço: Rua Alcino Leite, 8
Bairro: Santo Aleixo
Horário: 9h às 12h
Data: sexta-feira (17)
Endereço: Travessa Maria Beltrão, s/n
Bairro: Santo Aleixo
Horário: 13h às 16h
