Prepara Jovem inicia nova turma com aula inaugural em Piabetá - Divulgação

Prepara Jovem inicia nova turma com aula inaugural em PiabetáDivulgação

Publicado 31/03/2026 21:38

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Educação, realizou, na última segunda-feira (30), a aula inaugural do Prepara Jovem, pré-vestibular social gratuito voltado para estudantes do município. O encontro aconteceu na Escola Municipal Professora Geralda Izaura Ferreira Telles, em Piabetá, e marcou o início de mais um ciclo de preparação para o ingresso no ensino superior, com 170 alunos distribuídos em dois polos.



O projeto tem como foco ampliar as oportunidades de acesso à universidade, oferecendo suporte pedagógico, orientação e acompanhamento ao longo do ano letivo. Durante a aula inaugural, os estudantes conheceram a proposta do curso, a equipe de professores e a metodologia que será aplicada.



A coordenadora do projeto, Claudete dos Santos, ressaltou o papel do Prepara Jovem na transformação de trajetórias por meio da educação.

Prepara Jovem inicia nova turma com aula inaugural em Piabetá Divulgação

“Ao todo, 170 alunos participarão das aulas. Nosso objetivo é mostrar para esses estudantes que a universidade é um caminho possível. Estamos aqui para apoiar, orientar e caminhar junto com cada um deles nessa jornada”, destacou.



Entre os alunos, a expectativa para o início das aulas reflete o impacto do projeto na vida dos participantes. A estudante Mariana Ferreira, que pretende cursar Pedagogia, vê no Prepara Jovem uma oportunidade concreta de alcançar seus objetivos.

“Eu sempre quis fazer faculdade, e esse projeto está me dando uma chance real de conquistar esse sonho. Quero cursar Pedagogia e, no futuro, também poder transformar vidas através da educação”, contou.