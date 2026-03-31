Prepara Jovem inicia nova turma com aula inaugural em Piabetá

Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria de Educação, realizou, na última segunda-feira (30), a aula inaugural do Prepara Jovem, pré-vestibular social gratuito voltado para estudantes do município. O encontro aconteceu na Escola Municipal Professora Geralda Izaura Ferreira Telles, em Piabetá, e marcou o início de mais um ciclo de preparação para o ingresso no ensino superior, com 170 alunos distribuídos em dois polos.
O projeto tem como foco ampliar as oportunidades de acesso à universidade, oferecendo suporte pedagógico, orientação e acompanhamento ao longo do ano letivo. Durante a aula inaugural, os estudantes conheceram a proposta do curso, a equipe de professores e a metodologia que será aplicada.
A coordenadora do projeto, Claudete dos Santos, ressaltou o papel do Prepara Jovem na transformação de trajetórias por meio da educação.
“Ao todo, 170 alunos participarão das aulas. Nosso objetivo é mostrar para esses estudantes que a universidade é um caminho possível. Estamos aqui para apoiar, orientar e caminhar junto com cada um deles nessa jornada”, destacou.
Entre os alunos, a expectativa para o início das aulas reflete o impacto do projeto na vida dos participantes. A estudante Mariana Ferreira, que pretende cursar Pedagogia, vê no Prepara Jovem uma oportunidade concreta de alcançar seus objetivos.
“Eu sempre quis fazer faculdade, e esse projeto está me dando uma chance real de conquistar esse sonho. Quero cursar Pedagogia e, no futuro, também poder transformar vidas através da educação”, contou.
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