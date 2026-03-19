Deputado Vinicius Cozzolino aprova homenagem na Alerj à DHBF - Divulgação

Deputado Vinicius Cozzolino aprova homenagem na Alerj à DHBFDivulgação

Publicado 19/03/2026 21:21

Magé - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (19), a concessão do Diploma Juíza Patrícia Acioli de Justiça e Cidadania à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, pela elucidação do assassinato do vereador Silmar Braga, em Magé. A medida foi aprovada a partir do Projeto de Resolução 2330/2026, de autoria do deputado estadual Vinicius Cozzolino.



A iniciativa também atende a uma solicitação da família do ex-parlamentar, que buscava o reconhecimento pelo trabalho conduzido pelas equipes da especializada ao longo das investigações.



O crime, ocorrido em janeiro de 2025, causou forte comoção na cidade e mobilizou as forças de segurança. Após cerca de um ano de trabalho investigativo, a DHBF conseguiu esclarecer o caso, identificando os responsáveis com base em uma atuação técnica, integrada e persistente.



“A concessão desse diploma é um gesto de justiça e reconhecimento ao trabalho sério da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Levamos essa proposta após ouvirmos a família, que acompanhou de perto todo o esforço das equipes e hoje vê uma resposta sendo dada. Valorizar esse trabalho é valorizar a vida, a democracia e o papel das instituições”, destacou o deputado.

Deputado Vinicius Cozzolino aprova homenagem na Alerj à DHBF Divulgação



A atuação da unidade contou com o envolvimento de toda a equipe, incluindo o delegado Renato de Carvalho Martins e os inspetores Bruno de Souza Gois, Leonardo Amparo de Carvalho e Igor Oliveira Pimentel Mege, entre outros profissionais que contribuíram para o avanço das investigações.



O Diploma Juíza Patrícia Acioli é uma das principais honrarias concedidas pela Alerj e reconhece instituições e profissionais que se destacam na promoção da justiça, da cidadania e no combate à criminalidade no estado. A atuação da unidade contou com o envolvimento de toda a equipe, incluindo o delegado Renato de Carvalho Martins e os inspetores Bruno de Souza Gois, Leonardo Amparo de Carvalho e Igor Oliveira Pimentel Mege, entre outros profissionais que contribuíram para o avanço das investigações.O Diploma Juíza Patrícia Acioli é uma das principais honrarias concedidas pelae reconhece instituições e profissionais que se destacam na promoção da justiça, da cidadania e no combate à criminalidade no estado.