Quilombo de Magé recebe ação em homenagem ao Dia da Mulher - Divulgação

Quilombo de Magé recebe ação em homenagem ao Dia da MulherDivulgação

Publicado 17/03/2026 21:58

Magé - O Quilombo de Bongaba recebeu um encontro voltado para a promoção da saúde da mulher negra, cis e trans. Dezenas de mulheres participaram e receberam informações, acolhimento e fortalecimento da importância do cuidado, do acesso à saúde e da valorização delas na sociedade. A ação faz parte de uma alusão ao dia 8 de março, Dia da Mulher.

"Realizamos um momento especial de celebração e reflexão, com uma roda de conversa dedicada ao diálogo, à escuta e à troca de experiências entre as participantes", afirmou Pai Paulo de Ogum, líder do espaço.





