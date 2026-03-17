Quilombo de Magé recebe ação em homenagem ao Dia da MulherDivulgação
Quilombo de Magé recebe ação em homenagem ao Dia da Mulher
Ação foi reuniu dezenas de mulheres
Magé - O Quilombo de Bongaba recebeu um encontro voltado para a promoção da saúde da mulher negra, cis e trans. Dezenas de mulheres participaram e receberam informações, acolhimento e fortalecimento da importância do cuidado, do acesso à saúde e da valorização delas na sociedade. A ação faz parte de uma alusão ao dia 8 de março, Dia da Mulher.
"Realizamos um momento especial de celebração e reflexão, com uma roda de conversa dedicada ao diálogo, à escuta e à troca de experiências entre as participantes", afirmou Pai Paulo de Ogum, líder do espaço.
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