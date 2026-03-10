Ação da Águas do Rio - Divulgação

Ação da Águas do RioDivulgação

Publicado 10/03/2026 21:56

Magé - Moradores de Magé participaram de uma ação itinerante promovida pela Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, na Praça 7 de Setembro, em Piabetá. A iniciativa na Baixada Fluminense levou atendimento comercial e orientação ao consumidor diretamente à população, facilitando o acesso aos serviços da concessionária e aproximando a empresa das comunidades atendidas.

Durante a atividade, clientes resolveram solicitações relacionadas aos serviços de água, como atualização cadastral, emissão de segunda via de contas, negociação de débitos, além do esclarecimento de dúvidas com funcionários. A ação contou também com o apoio do Procon de Magé, ampliando o suporte e as orientações ao público.

Entre os moradores atendidos estava o casal Alexandre Louzada e Luciana Leonel, que aproveitou a oportunidade para solicitar a ligação de água tratada para a nova residência. Segundo eles, o atendimento ajudou a agilizar a resolução da demanda.

“Estávamos passando por Piabetá e resolvemos parar na ação para pedir a ligação de água na nossa casa nova. Fomos muito bem atendidos e já nos informaram que a equipe vai antecipar a visita ao local”, contou Alexandre.

Luciana explicou que a solução do pedido é fundamental para que o casal possa se mudar para o novo endereço.

“A gente estava aguardando justamente essa questão da água para poder ir morar na casa nova. Conseguir resolver isso aqui facilitou muito”, afirmou ela.

Chance de ouvir a população

Além dos atendimentos comerciais, equipes de Responsabilidade Social da empresa realizaram atividades de educação ambiental com os visitantes, abordando temas como o uso consciente da água. A ação também promoveu momentos de diálogo e aproximação com lideranças comunitárias.

O evento contou ainda com uma programação voltada para as famílias, com distribuição de pipoca e espaço de recreação com pula-pula para as crianças, criando um ambiente acolhedor para quem passou pelo local.

Para Fernanda Barreto, gerente de Operações da Águas do Rio, iniciativas como essa reforçam o compromisso da concessionária com um atendimento próximo da população e com a promoção de informação e conscientização nas comunidades.

“Mais do que levar serviços, essas ações são uma oportunidade de ouvir os moradores, orientar sobre o uso responsável da água e fortalecer o diálogo com as comunidades. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, oferecendo soluções e construindo uma relação de confiança com os clientes”, destacou.

A ação em Piabetá integra o calendário de iniciativas itinerantes da Águas do Rio, que percorre municípios da região com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços da concessionária e promover atividades de conscientização ambiental junto à população.

Investimentos já ultrapassam R$ 5 bilhões

Desde 2021, a Águas do Rio já investiu R$ 5,1 bilhões para ampliar o acesso ao saneamento nas 27 cidades fluminenses onde atua. Em Magé, mais de 11 mil pessoas passaram a ter água tratada pela primeira vez, enquanto 114 mil moradores foram beneficiados por melhorias no sistema de abastecimento.

Entre os principais avanços está a conclusão da primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) do município, uma obra iniciada em 2008 e que permaneceu paralisada por 13 anos. Finalizada pela concessionária em seis meses, a unidade tem capacidade de tratar 330 litros por segundo e, em sua primeira fase, atende cerca de 65 mil pessoas, além de ter reduzido significativamente os pedidos de caminhão-pipa no município.