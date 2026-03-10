FLIBA promove roda de conversa com escritoras em Magé - Reprodução

Publicado 10/03/2026 21:08

Magé - O Festival Literário da Baixada Fluminense (FLIBA) 2026 acontece até o dia 15 de março, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, com uma programação que se estende por diversas cidades da região. Em Magé, o festival promove uma roda de conversa com escritoras nesta quarta-feira (11), às 16h30, no Shopping da Praça de Magé, reunindo as autoras Olga Tavares, Roberta Borges e Michele Carvalho para dialogar com o público sobre literatura, sociedade e experiências de escrita.

Entre os destaques do encontro está a escritora Olga Tavares, doutoranda em Antropologia pela UFF e bacharel em Teologia pelo Seminário Betel. Durante a conversa, ela apresentará seu livro Teologia e Deficiência: um convite aos que têm fome e sede de justiça, obra prefaciada pela deputada e referência política Benedita da Silva. O livro nasce da necessidade de incluir a deficiência nos debates teológicos e propõe uma reflexão sobre justiça, inclusão e espiritualidade a partir das Escrituras. A obra também apresenta um panorama histórico sobre a deficiência e discute os estigmas enfrentados por pessoas com deficiência nas comunidades religiosas. Parte da pesquisa foi realizada em 44 comunidades de fé cristãs em Magé, investigando como as igrejas lidam com a inclusão e quais instrumentos de acessibilidade são oferecidos. O livro convida à construção de uma teologia contemporânea mais inclusiva, anticapacitista e comprometida com a dignidade e valorização das pessoas com deficiência.

Também participa da roda de conversa a escritora, advogada, youtuber e palestrante Michele Carvalho, autora de nove livros. Ela apresentará a obra “Foi o Príncipe que virou Sapo ou você que não se amou o suficiente?”, que aborda, de forma direta e sensível, temas como relacionamentos abusivos, violência contra a mulher e amor-próprio. A autora utiliza uma linguagem acessível para refletir sobre os sinais muitas vezes invisíveis de relações tóxicas e reforça a importância do autoconhecimento e do fortalecimento da autoestima como caminhos de libertação e transformação pessoal.

A conversa contará ainda com a presença da escritora e professora Roberta Borges, que há 33 anos atua na educação e é mestra em Língua Portuguesa. Roberta também é idealizadora da FLIMA – Feira Literária de Magé, iniciativa que fortalece o incentivo à leitura e a valorização da produção literária local.

A roda de conversa integra a proposta do FLIBA de descentralizar a literatura e aproximar autores e leitores em diferentes cidades da Baixada Fluminense, promovendo encontros que estimulam a reflexão, o diálogo e o acesso à cultura.