Caminhão de atendimento da Águas do Rio estará em Piabetá neste sábado - Divulgação

Publicado 06/03/2026 16:42

Magé - Moradores de Magé terão a oportunidade de resolver demandas relacionadas aos serviços de abastecimento neste sábado (7/03), durante uma ação itinerante da Águas do Rio, empresa da Aegea. O caminhão de atendimento da concessionária estará estacionado das 8h às 17h na Praça 7 de Setembro, no centro de Piabetá, oferecendo serviços comerciais e orientações aos consumidores.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da concessionária, reunindo em um único espaço atendimentos como negociação de débitos, atualização cadastral e emissão de segunda via de contas, entre outros.

Magé é a segunda cidade da Baixada Fluminense a receber o caminhão itinerante, criado para ampliar o contato direto com os clientes e levar o atendimento para mais perto da população. A atividade conta também com a parceria do Procon de Magé, que estará presente prestando orientação aos consumidores.

De acordo com Fernanda Barreto, gerente operacional da Águas do Rio, a iniciativa busca fortalecer o relacionamento com os moradores e ampliar o acesso aos serviços.

“Nosso objetivo é facilitar o dia a dia da população, oferecendo um atendimento próximo, rápido e humanizado. Estar na praça, em parceria com o Procon, permite que mais pessoas tenham acesso aos serviços e esclareçam dúvidas diretamente com nossas equipes”, afirma.

Além do atendimento comercial, a programação inclui atividades educativas para crianças, além da distribuição gratuita de pipoca e água potável gelada, criando um ambiente acolhedor para as famílias que passarem pelo local.

Serviço

Local: Praça 7 de Setembro (Rua Aristides Portugal, bairro Parque São Jorge, Piabetá/Magé)

Data: Sábado (7/03)

Horário: Das 8h às 17h

Atividades: Atendimento comercial, orientação ao consumidor, atividades educativas para crianças e distribuição de pipoca e água potável gelada.