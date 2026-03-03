Ação itinerante da Águas do Rio - Divulgação

Ação itinerante da Águas do Rio Divulgação

Publicado 03/03/2026 19:41

Magé - A cidade de Magé recebe, no sábado (7 de março), uma ação itinerante especial da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, voltada ao atendimento da população. De 8h a 17h, o caminhão da concessionária estará estacionado na Praça 7 de Setembro, no centro de Piabetá, oferecendo diversos serviços comerciais de forma prática, ágil e com o conforto de uma loja física.

Inicialmente prevista para o dia 7 de fevereiro, a ação precisou ser adiada para garantir a segurança e o bem-estar do público, em razão da previsão de fortes chuvas.

Esta é a segunda cidade da Baixada Fluminense a receber o veículo, criado com o objetivo de aproximar ainda mais a empresa dos clientes, facilitando o acesso a serviços como negociação de débitos, atualização cadastral, solicitação de segunda via de contas, entre outros atendimentos. A ação acontece em parceria com o Procon de Magé, ampliando o suporte e a orientação aos consumidores.

Segundo Fernanda Barreto, gerente operacional da Águas do Rio, a iniciativa reforça o compromisso da concessionária com a comunidade local.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, oferecendo soluções rápidas e um atendimento humanizado. Levar nossos serviços diretamente para a praça, em parceria com o Procon, é uma forma de facilitar o dia a dia dos moradores e fortalecer a relação de confiança com os clientes”, destaca.

Para tornar o dia ainda mais especial, a programação contará com atividades educativas voltadas para as crianças, além da distribuição gratuita de pipoca e água potável geladinha. A proposta é garantir um ambiente acolhedor e leve, permitindo que os responsáveis sejam atendidos com tranquilidade, enquanto os pequenos se divertem.

Serviço

Local: Praça 7 de Setembro (Rua Aristides Portugal, bairro Parque São Jorge – Piabetá/Magé)

Data e horário: Sábado, 7 de março, das 8h às 17h

Atividades: Atendimento comercial, orientação ao consumidor, atividades educativas para crianças e distribuição de pipoca e água potável gelada.