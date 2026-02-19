Jornada Literária movimenta a Praça de Andorinhas, em MagéDivulgação
Outra facilidade é o atendimento acessível, com o servidor virtual Garrinchinha, que através do Whatsapp, Telegram - (21) 97151-3569 - ou no chat do site oficial (https://mage.rj.gov.br/), aceita mensagens de voz, texto, ou foto do carnê do ano anterior.
Atendimento presencial segue nos distritos
Aqueles que preferem resolver tudo no atendimento presencial tem a opção dos postos de arrecadação da Secretaria de Fazenda nos distritos, que funcionam de segunda a sexta das 9h às 17h. Basta levar documentos pessoais do titular, comprovante de residência e o número da inscrição do imóvel.
Endereços dos postos da Secretaria de Fazenda em todos os distritos:
1º distrito: Rua Dr. Domingos Bellize, 285 – Centro
2º distrito: Avenida Othon Linch Bezerra de Melo, s/nº – Santo Aleixo
4º distrito: Rua Coronel Sérgio José do Amaral, 463 – Suruí
5º distrito: Avenida Gov. Roberto Silveira, 737 – Praia do Anil, Mauá
6º distrito: Gabinete do Povo, Avenida Caioaba, s/nº – Piabetá
