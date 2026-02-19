Jornada Literária movimenta a Praça de Andorinhas, em Magé - Divulgação

Publicado 19/02/2026 19:21

Magé - Chegou a temporada do IPTU 2026 e a Prefeitura de Magé e os contribuintes já podem acessar o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano sem sair de casa. Quem quiser aproveitar o desconto de 10%, um dos maiores descontos oferecidos no estado neste mês, tem até o dia 28 de fevereiro.



Outra facilidade é o atendimento acessível, com o servidor virtual Garrinchinha, que através do Whatsapp, Telegram - (21) 97151-3569 - ou no chat do site oficial (https://mage.rj.gov.br/), aceita mensagens de voz, texto, ou foto do carnê do ano anterior.

“E aí, que o trabalhador que não está na cidade no horário comercial, o idoso e as pessoas com mobilidade reduzida, têm mais oportunidade de aproveitar o desconto na cota única ou fazer o parcelamento, direto do celular e sem sair de casa”, descreveu o secretário municipal de Fazenda, Jorge Mussauer.



Atendimento presencial segue nos distritos



Aqueles que preferem resolver tudo no atendimento presencial tem a opção dos postos de arrecadação da Secretaria de Fazenda nos distritos, que funcionam de segunda a sexta das 9h às 17h. Basta levar documentos pessoais do titular, comprovante de residência e o número da inscrição do imóvel.



Endereços dos postos da Secretaria de Fazenda em todos os distritos:

1º distrito: Rua Dr. Domingos Bellize, 285 – Centro

2º distrito: Avenida Othon Linch Bezerra de Melo, s/nº – Santo Aleixo

4º distrito: Rua Coronel Sérgio José do Amaral, 463 – Suruí

5º distrito: Avenida Gov. Roberto Silveira, 737 – Praia do Anil, Mauá

6º distrito: Gabinete do Povo, Avenida Caioaba, s/nº – Piabetá