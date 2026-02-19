Espaço Literário Samba na Praça movimenta Magé

Espaço Literário Samba na Praça movimenta MagéDivulgação

Magé - Magé será palco de três dias intensos de cultura, literatura e encontros entre diferentes expressões artísticas nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, com a abertura oficial do Espaço Literário Samba na Praça e uma programação especial que integra a 8ª FLIM 2026 – Feira Literária de Magé. A iniciativa transforma praças e espaços públicos da cidade em territórios vivos de leitura, música, roda e celebração da cultura popular.
Realizado pelo Ponto de Cultura Samba na Praça, o evento reúne lançamentos de livros, rodas de conversa, palestras, apresentações musicais, exposições de artes visuais, artesanato, capoeira e atividades infantis gratuitas, promovendo o acesso democrático à cultura e fortalecendo a ocupação dos espaços públicos por meio da arte e da literatura.

A programação tem início no sábado, 21 de fevereiro, com a Feira Literária de Magé, a partir das 10h, que conta com o lançamento de 15 livros de autores de diferentes municípios do estado, como Ana Cristina Santos e Lucimar Felisberto, de Magé; Maria Chocolate, de Duque de Caxias; Angela Fecher, Ariana Lourenço, Elaine Alves, Fernanda dos Santos Navarro, Luciana Brito e Michelle Carvalho, de Guapimirim; Angélica Paes, de Petrópolis; Cassius Klei Rios e Katia Rodrigues, do Rio de Janeiro; Ellis Ribeiro, de Nova Iguaçu; Gustavo Lucena de Melo, de São José do Vale do Rio Preto; e Wudson Guilherme de Oliveira, de Belford Roxo, fortalecendo a diversidade da produção literária fluminense.

A programação também inclui palestras com Carlito Lopes Jr., Andreza Lima e Lau Portela, educadora e escritora, além da participação de expositores de artes visuais e artesanato, como Kalisto, Manu Albuquerque, Glau Bernard e o Projeto 50 & Uns, todos de Magé, ampliando o diálogo entre literatura, economia criativa e identidade local.
Além da programação literária e musical, o evento presta homenagem ao Grão Mestre Ronaldinho Faísca, do Farol da Bahia, celebrando 60 anos de trajetória na capoeira, patrimônio cultural imaterial e expressão histórica presente em Magé.

“A proposta da oitava FLIM é fazer a literatura ocupar o espaço público municipal, sendo na forma de livros, artes visuais, rodas de conversa, música e, de uma forma bem especial, a capoeira, na pessoa do homenageado, Grão Mestre Ronaldinho Faísca, que iniciou há 60 anos e há 45 atua em Magé e Guapimirim, trazendo a literatura oral como ensinamento de vida”, destaca Eric Fanuel, produtor e curador do projeto.

Ainda no sábado, a partir das 17h, acontece o 1º Samba na Praça de 2026, na Praça da Prefeitura, com participação especial da cantora Priscila Araújo, sucesso em Mudança de Hábito. Durante todo o dia, o espaço literário permanece aberto ao público, incluindo a Bebeoteca, integrando literatura, música e convivência.

No domingo, 22 de fevereiro, a programação ganha clima de carnaval infantil com o Bloco Kafofolia do Tio Costelinha. A partir das 17h, no Parque da Praça, as crianças participam de uma festa com Robozão de LED, música, livros, concurso de fantasias e entrega de medalhas, unindo diversão e incentivo à leitura.

O encerramento acontece na segunda-feira, 23 de fevereiro, com o Giro Literário, a partir das 16h, na Praça São Pedro (Canal). O público poderá acompanhar rodas de conversa, novos lançamentos de livros e apresentações musicais. O destaque da noite é o show de Eric Fanuel, celebrando seus 50 anos, com a participação de convidados especiais como Milla Paz, do The Voice Brasil, além de Paulo Macarrão e Negro Silva, diretamente de São Paulo.

Ao longo dos três dias, o público também poderá conhecer o novo Espaço Literário Itinerante, contemplado pelo edital Literatura do Rio ao RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/RJ), ampliando o alcance das ações literárias para além dos formatos tradicionais.

A programação conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dentro da política Cultura Presente, e reforça o compromisso do Ponto de Cultura Samba na Praça com a ocupação cultural dos territórios e com os princípios da Política Nacional de Cultura Viva.
