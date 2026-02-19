Kafofolia do Tio Costelinha encerra Carnaval infantil de Magé - Divulgação

Publicado 19/02/2026 18:58

Magé - Com música, fantasia, alegria e muita imaginação, Magé se prepara para viver um dos momentos mais especiais do Carnaval 2026. No dia 22 de fevereiro, a partir das 17h, no Parquinho da Praça Dr. Nilo Peçanha (antiga Praça da Prefeitura), o Bloco Kafofolia do Tio Costelinha encerra o circuito de blocos infantis do município em uma grande celebração voltada para crianças e famílias.



O evento é gratuito e também marca os 50 anos do artista Eric Fanuel, criador e intérprete do personagem Tio Costelinha, referência da cultura infantil em Magé e na região.

A programação inclui concurso de fantasias, música, contação de histórias e a participação especial do Robozão de LED, promovendo lazer, inclusão e valorização da cultura popular.



Para Eric Fanuel, o momento representa a consolidação de uma trajetória construída com afeto e compromisso social.



“O Kafofolia nasceu para levar alegria, afeto e cultura às crianças de Magé. Encerrar o circuito infantil e ainda celebrar meus 50 anos fazendo arte é uma emoção enorme. A cultura feita com carinho cria raízes e transforma vidas”, destacou o Tio Costelinha.



Circuito infantil fortalece tradição carnavalesca



Criado em 2015, o Kafofolia do Tio Costelinha surgiu inicialmente como banda e ampliou suas ações para além do período carnavalesco, atuando em escolas públicas e privadas, participando de eventos literários, como a Bienal do Livro, e desenvolvendo ações em instituições de assistência social.



“O nosso trabalho vai além do Carnaval. A gente entra em escolas, bibliotecas e instituições sociais levando música, histórias e acolhimento. O Tio Costelinha é uma extensão desse cuidado com a infância”, reforçou Fanuel.



O bloco mantém parcerias com outras agremiações culturais da cidade, participando de iniciativas como Peru Sem Freio, Bloco da Boneca, Segunda sem Lei, Bloco Vermelho e Branco, além dos blocos do circuito infantil.



Em 2026, a trajetória de Eric Fanuel e do personagem Tio Costelinha ganha ainda mais reconhecimento ao se tornar enredo do Bloco Favelinha, Samba e Futebol, valorizando sua contribuição para a cultura popular da região.



