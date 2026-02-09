Banda da Folia leva mensagem de paz e união ao Carnaval de Magé - Divulgação

Publicado 09/02/2026 18:44

Magé - A Banda da Folia confirma sua presença no Carnaval de Magé 2026 com uma proposta que vai além da música e da festa: levar para as ruas uma forte mensagem de paz, união e esperança. No dia 22 de fevereiro (domingo), às 17h, o grupo comanda o desfile em Raiz da Serra, no Complexo Esportivo do bairro, transformando o espaço em um grande palco de celebração da vida, do respeito e da convivência, reunindo centenas de foliões, famílias e moradores de todas as idades.

Com o enredo “Um mundo sem guerra, é tempo de cantar a paz”, a Banda da Folia aposta em um desfile que convida o público à reflexão, sem abrir mão da alegria característica do Carnaval. A proposta integra a programação especial da banda em 2026, que também inclui apresentações em importantes polos da folia no estado, como a Avenida Chile, no Centro do Rio.

Criada em 2016, a Banda da Folia nasceu com a missão de transformar qualquer evento em um verdadeiro Carnaval de alegria. Em 2026, essa missão se fortalece com um compromisso social ainda mais intenso: usar a música e a cultura popular como instrumentos de diálogo, inclusão e promoção da paz, promovendo um ambiente seguro, inclusivo e acolhedor para todas as famílias.

Samba-enredo reforça união e esperança

O samba-enredo deste ano traduz essa mensagem em versos que dialogam diretamente com o momento atual da sociedade, destacando a importância do respeito, da empatia e da solidariedade:

“O meu samba ecoa em uma só voz

O mundo precisa de cantar a paz

(…)

É a Banda da Folia clamando a paz

Um mundo sem guerra, sem destruição”

À frente da direção musical está o maestro Márcio Lopes, responsável por imprimir identidade, qualidade técnica e sensibilidade social às apresentações. Segundo ele, o projeto vai além do entretenimento.

“O Carnaval é um espaço de encontro, de diversidade e de diálogo. Em 2026, a Banda da Folia quer mostrar que é possível celebrar com alegria, respeito e consciência. Levar a mensagem de paz para as ruas é a nossa principal missão neste ano”, destaca.

“A música tem o poder de unir as pessoas. Nosso repertório foi pensado para emocionar, divertir e, ao mesmo tempo, despertar no público o sentimento de esperança e união”, completa.

Com excelência técnica e repertório diversificado, a Banda da Folia mantém viva a tradição carnavalesca ao reunir marchinhas, sambas-enredo, axé, frevo e clássicos da música popular brasileira.

Entre os destaques estão “Cidade Maravilhosa”, “Mamãe Eu Quero”, “É Hoje”, “Explode Coração”, “Aquarela Brasileira” e “O Show Tem Que Continuar”, criando um espetáculo vibrante, democrático e acessível a todos os públicos.

Além de Raiz da Serra, a Banda da Folia integra a programação do Carnaval em diferentes regiões do estado, incluindo a Marina da Glória, shoppings, cidades do interior e polos tradicionais, levando sua mensagem de paz e união para milhares de foliões.