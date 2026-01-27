Músico de Magé, Márcio Lopes é escolhido novo jurado de bateria da Liesa - Divulgação

Publicado 27/01/2026 19:21

Magé - O músico e gestor cultural Márcio Lopes, de Magé, acaba de alcançar um dos cargos mais respeitados do Carnaval carioca: ele é o novo jurado de bateria da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), responsável por avaliar um dos quesitos mais decisivos do Grupo Especial. Ele integra o seleto grupo de apenas seis jurados que vão analisar as baterias das principais escolas de samba do país.



A escolha de Márcio foi resultado de um processo rigoroso. Após o envio de currículo, ele passou por três entrevistas e por uma sabatina com mestres de bateria e presidentes de escolas de samba, até ser aprovado oficialmente pela Liesa.



“Receber esse convite é a realização de um sonho e também uma grande responsabilidade. A bateria é o coração da escola de samba. Avaliar esse quesito exige técnica, sensibilidade, conhecimento histórico e muito respeito pelo trabalho dos mestres e ritmistas. Estou honrado em representar Magé e a Baixada Fluminense neste espaço tão importante do Carnaval”, afirma Márcio Lopes.



Além de músico, Márcio é subsecretário de Cultura de Magé, diretor musical da Banda da Folia, que desfila na Avenida Chile, no Centro do Rio, e em Magé, e também comanda apresentações do grupo durante todo o Carnaval em shoppings e grandes eventos do estado do Rio de Janeiro. Ele é ainda diretor musical da Orquestra Sonnorus, orquestra oficial do Cristo Redentor.



“Minha trajetória sempre foi construída com muito estudo, dedicação e amor pela música. Chegar à Liesa como jurado é uma vitória pessoal, mas também coletiva, porque mostra que talentos do interior do estado também podem ocupar espaços de protagonismo no Carnaval carioca”, destaca.



Trajetória musical e cultural



Márcio Lopes iniciou sua trajetória musical em 2004, estudando música em Pau Grande, Magé. Em 2007, começou a tocar bombardino na Sociedade Musical Santa Cecília (Pau Grande) e na Sociedade Musical Primeiro de Setembro, em Petrópolis.

Ao longo dos anos, tornou-se multi-instrumentista, com especialidade em trombone de vara e flauta transversa. Em 2015, passou a atuar também como gestor cultural, produtor artístico e diretor musical, construindo uma carreira sólida tanto no palco quanto nos bastidores da cultura.



Como produtor musical, já trabalhou com artistas como Ludmilla, Fabiana Karla, Neguinho da Beija-Flor, Maria Rita, João Roberto Kelly e Milton Cunha.Márcio Lopes tem formação em Marketing (Unigranrio), Produção Cultural, Comunicação (Publicidade e Propaganda), Administração e MBA em Gestão Administrativa, além de pós-graduações em Gestão Pública e Gestão Estratégica de Pessoas.