Águas do Rio e Procon de Magé levam atendimento à Rodoviária de Piabetá

Águas do Rio e Procon de Magé levam atendimento à Rodoviária de PiabetáDivulgação
No local, os moradores podem solicitar negociação de débitos, atualização cadastral, troca de titularidade, ligação nova e individualização de hidrômetros, entre outros serviços. Antes da implantação do atendimento em Piabetá, os clientes precisavam se deslocar até a loja da concessionária, no Centro, para resolver essas demandas.
Com a nova unidade, o deslocamento deixa de ser necessário, o que representa economia de tempo e mais comodidade para os usuários, especialmente para moradores de Piabetá e bairros vizinhos. De acordo com Fernanda Barreto, gerente operacional da Águas do Rio, a parceria reforça a estratégia de aproximação com a população.
“Levar o atendimento para dentro da rodoviária é estar mais próximo da rotina dos moradores. A iniciativa reduz deslocamentos e facilita a resolução de demandas do dia a dia”, afirmou.
Moradores que já utilizaram o serviço destacam a praticidade. Vanessa Santos, moradora de Piabetá, procurou o atendimento para solicitar a individualização do hidrômetro:
Com a implantação do atendimento na Rodoviária de Piabetá, a Águas do Rio, empresa da Aegea, amplia sua presença no município e reforça as ações voltadas à melhoria do relacionamento com os clientes, com foco em um atendimento mais acessível e humanizado.
Serviço – Atendimento Águas do Rio no Procon de Piabetá
Local: Procon – Rodoviária de Piabetá
Endereço: Praça de Piabetá, bairro Parque São Jorge, Magé/RJ
Atendimento: Terças e quintas-feiras, das 9h às 17h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.