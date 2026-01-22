Águas do Rio e Procon de Magé levam atendimento à Rodoviária de Piabetá - Divulgação

Publicado 22/01/2026 21:16

Duque de Caxias - Resolver pendências de água sem precisar sair do bairro agora é realidade para moradores de Piabetá, em Magé. A rodoviária da região passou a abrigar um novo ponto de atendimento comercial da Águas do Rio, fruto de uma parceria com o Procon de Magé, que aproxima os serviços da rotina da população e evita deslocamentos de cerca de 22 quilômetros até o Centro do município.



No local, os moradores podem solicitar negociação de débitos, atualização cadastral, troca de titularidade, ligação nova e individualização de hidrômetros, entre outros serviços. Antes da implantação do atendimento em Piabetá, os clientes precisavam se deslocar até a loja da concessionária, no Centro, para resolver essas demandas.

Com a nova unidade, o deslocamento deixa de ser necessário, o que representa economia de tempo e mais comodidade para os usuários, especialmente para moradores de Piabetá e bairros vizinhos. De acordo com Fernanda Barreto, gerente operacional da Águas do Rio, a parceria reforça a estratégia de aproximação com a população.



“Levar o atendimento para dentro da rodoviária é estar mais próximo da rotina dos moradores. A iniciativa reduz deslocamentos e facilita a resolução de demandas do dia a dia”, afirmou.



Moradores que já utilizaram o serviço destacam a praticidade. Vanessa Santos, moradora de Piabetá, procurou o atendimento para solicitar a individualização do hidrômetro:

“Antes, era preciso ir até o Centro de Magé para resolver esse tipo de solicitação. Agora, consegui fazer tudo aqui mesmo, de forma rápida”, relatou.



Com a implantação do atendimento na Rodoviária de Piabetá, a Águas do Rio, empresa da Aegea, amplia sua presença no município e reforça as ações voltadas à melhoria do relacionamento com os clientes, com foco em um atendimento mais acessível e humanizado.



Serviço – Atendimento Águas do Rio no Procon de Piabetá



Local: Procon – Rodoviária de Piabetá



Endereço: Praça de Piabetá, bairro Parque São Jorge, Magé/RJ



Atendimento: Terças e quintas-feiras, das 9h às 17h