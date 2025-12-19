Final do 4º Festival da Empada destaca empreendedorismo feminino em MagéRômulo Barbosa/Divulgação
Ao todo, oito mulheres disputaram os títulos de primeiro, segundo e terceiro lugar, apresentando receitas autorais que combinaram tradição, inovação e identidade cultural. As empadas foram avaliadas por um corpo de jurados que considerou critérios como sabor, apresentação e originalidade, evidenciando o alto nível técnico e criativo das participantes.
A grande vencedora da noite foi Gabriela Brum, que conquistou os jurados com uma empada de bobó de camarão, garantindo o título de Melhor Empada de Magé e o prêmio de R$1.500,00. Emocionada, Gabriela celebrou a conquista e relembrou sua trajetória no festival.
O segundo lugar ficou com Débora, que apresentou uma empada de carne seca com catupiry, também bastante elogiada pelos jurados pelo equilíbrio de sabores e pela execução da receita. Para a participante, o reconhecimento vai além da premiação.
Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Fernando Cozzolino, o Festival da Empada vai além de uma competição gastronômica, cumprindo um papel estratégico no fortalecimento da economia local e na promoção da autonomia financeira das participantes.
A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Magé com políticas públicas voltadas ao estímulo do empreendedorismo, à valorização da produção local e ao fortalecimento do protagonismo feminino, transformando talento em oportunidade e renda para a população.
