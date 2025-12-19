Final do 4º Festival da Empada destaca empreendedorismo feminino em Magé - Rômulo Barbosa/Divulgação

Final do 4º Festival da Empada destaca empreendedorismo feminino em MagéRômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 19/12/2025 21:06

Magé - A final da quarta edição do Festival da Empada movimentou a Cooperativa de Pau Grande na última quinta-feira (18) e transformou o espaço em um verdadeiro palco de celebração do talento, da criatividade e do empreendedorismo feminino em Magé. O evento, realizado pela Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, reuniu moradores, autoridades e amantes da gastronomia local, consolidando-se como uma importante iniciativa de valorização da economia criativa e dos pequenos negócios do município.



Ao todo, oito mulheres disputaram os títulos de primeiro, segundo e terceiro lugar, apresentando receitas autorais que combinaram tradição, inovação e identidade cultural. As empadas foram avaliadas por um corpo de jurados que considerou critérios como sabor, apresentação e originalidade, evidenciando o alto nível técnico e criativo das participantes.



A grande vencedora da noite foi Gabriela Brum, que conquistou os jurados com uma empada de bobó de camarão, garantindo o título de Melhor Empada de Magé e o prêmio de R$1.500,00. Emocionada, Gabriela celebrou a conquista e relembrou sua trajetória no festival.

“Eu estou sem palavras. Na primeira edição fiquei em terceiro lugar e hoje ganhei. Essa empada representa muito da minha história, da minha família e de tudo que eu lutei para conquistar. Só tenho gratidão”, afirmou.



O segundo lugar ficou com Débora, que apresentou uma empada de carne seca com catupiry, também bastante elogiada pelos jurados pelo equilíbrio de sabores e pela execução da receita. Para a participante, o reconhecimento vai além da premiação.

“Participar já foi uma vitória. Esse reconhecimento me dá ainda mais força para continuar acreditando no meu trabalho e nos meus sonhos”, contou.



Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Fernando Cozzolino, o Festival da Empada vai além de uma competição gastronômica, cumprindo um papel estratégico no fortalecimento da economia local e na promoção da autonomia financeira das participantes.

“O Festival da Empada já se consolidou como uma grande vitrine de talentos em Magé. Nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo, gerar renda e criar oportunidades para que essas mulheres mostrem todo o seu potencial, ampliem seus negócios e conquistem novos espaços no mercado”, destacou.



A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Magé com políticas públicas voltadas ao estímulo do empreendedorismo, à valorização da produção local e ao fortalecimento do protagonismo feminino, transformando talento em oportunidade e renda para a população.