Magé sedia encontro de secretários de Trabalho do Rio de Janeiro

Magé sedia encontro de secretários de Trabalho do Rio de JaneiroRômulo Barbosa/Divulgação
Promovido pela Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Fortrab (Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho), o encontro reuniu mais de trinta secretários e gestores de diversas cidades fluminenses. A iniciativa teve como principal objetivo fomentar a troca de experiências entre os municípios, alinhar estratégias e discutir ações integradas para o desenvolvimento econômico e social do estado.
Durante o encontro, o secretário municipal de Trabalho e Renda de Magé, Fernando Cozzolino, destacou a relevância da iniciativa tanto para o município quanto para a região, ressaltando o papel da cooperação entre os entes públicos na construção de políticas mais eficazes.
O presidente da Fortrab, Dudu Amorim, também enfatizou a importância do fórum como espaço permanente de diálogo e construção coletiva, voltado ao enfrentamento dos desafios do mundo do trabalho.
Além dos debates e painéis técnicos, o evento também promoveu ações diretas voltadas à população, com a oferta de serviços como o Balcão de Empregos, iniciativas do Programa de Saúde do Trabalhador e a divulgação de oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho, com atenção especial aos jovens.
A realização do encontro reforça o protagonismo de Magé no debate estadual sobre emprego e renda, consolidando o município como referência na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, à inclusão social e à geração de oportunidades.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.