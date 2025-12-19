Magé sedia encontro de secretários de Trabalho do Rio de Janeiro - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 19/12/2025 21:03

Magé - O município de Magé foi palco, na última quinta-feira (18), do Grande Encontro de Secretários Municipais de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro. Realizado na Cooperativa de Pau Grande, o evento marcou um importante momento de articulação e fortalecimento das políticas públicas voltadas à qualificação profissional, ao estímulo ao emprego e à geração de renda.



Promovido pela Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Fortrab (Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho), o encontro reuniu mais de trinta secretários e gestores de diversas cidades fluminenses. A iniciativa teve como principal objetivo fomentar a troca de experiências entre os municípios, alinhar estratégias e discutir ações integradas para o desenvolvimento econômico e social do estado.



Durante o encontro, o secretário municipal de Trabalho e Renda de Magé, Fernando Cozzolino, destacou a relevância da iniciativa tanto para o município quanto para a região, ressaltando o papel da cooperação entre os entes públicos na construção de políticas mais eficazes.

“A integração entre os entes públicos é fundamental para ampliar oportunidades e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Ações como essa fortalecem as políticas de emprego e contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos mageenses”, afirmou o secretário.



O presidente da Fortrab, Dudu Amorim, também enfatizou a importância do fórum como espaço permanente de diálogo e construção coletiva, voltado ao enfrentamento dos desafios do mundo do trabalho.

“A união entre os municípios é essencial para o compartilhamento de experiências, o fortalecimento das políticas públicas e a criação de estratégias eficazes para a geração de renda e a inclusão produtiva da população”, destacou.



Além dos debates e painéis técnicos, o evento também promoveu ações diretas voltadas à população, com a oferta de serviços como o Balcão de Empregos, iniciativas do Programa de Saúde do Trabalhador e a divulgação de oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho, com atenção especial aos jovens.



A realização do encontro reforça o protagonismo de Magé no debate estadual sobre emprego e renda, consolidando o município como referência na promoção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, à inclusão social e à geração de oportunidades.