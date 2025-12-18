Obra em Magé - Divulgação

Obra em Magé Divulgação

Publicado 18/12/2025 19:19 | Atualizado 18/12/2025 19:23

Magé - Uma demanda histórica da população de Magé finalmente vai sair do papel. O deputado estadual Vinicius Cozzolino anunciou, na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) desta quinta-feira (18) e também por meio das redes sociais, a realização da obra que garantirá o tão aguardado retorno viário no distrito de Piabetá, em Magé, eliminando um desvio de quase 10 quilômetros que hoje obriga motoristas a seguirem até Suruí para conseguir retornar, cinco quilômetros na ida e mais cinco na volta.

A intervenção, que também beneficiará diretamente o distrito de Mauá, prevê um acesso por dentro da cidade, promovendo mais mobilidade urbana, economia de tempo no deslocamento diário e melhoria significativa na qualidade de vida da população mageense.

Orçada em R$ 104 milhões, a obra será executada pelo Governo Federal e é resultado de uma articulação conjunta do deputado federal Doutor Luizinho e do deputado estadual Vinicius Cozzolino, que atuaram para viabilizar o projeto junto às instâncias federais. O anúncio também foi reforçado nas redes sociais pelo prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e pela vice-prefeita Jamille Cozzolino.

“Essa é uma conquista construída com muito diálogo, articulação política e compromisso com quem vive a realidade de Magé. Esse retorno era um sonho antigo da população de Piabetá e Mauá e, agora, com o apoio do Governo Federal e a parceria do deputado federal Doutor Luizinho, conseguimos transformar essa demanda em realidade”, destacou o deputado Vinicius Cozzolino.

A nova estrutura viária deve impactar positivamente o tráfego local, reduzir congestionamentos, otimizar o deslocamento de trabalhadores e fortalecer o desenvolvimento urbano e econômico do município de Magé. A expectativa é que, com a obra, milhares de moradores deixem de enfrentar trajetos longos e desnecessários, tornando o dia a dia mais ágil e seguro.