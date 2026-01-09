Prêmio Talma amplia alcance e vai reconhecer cultura de toda a Baixada - Divulgação

Prêmio Talma amplia alcance e vai reconhecer cultura de toda a BaixadaDivulgação

Publicado 09/01/2026 11:37

Magé - O Prêmio Talma de Cultura chega em 2025 a um novo patamar ao ampliar seu alcance e reconhecer, pela primeira vez, fazedores de cultura de toda a Baixada Fluminense. A cerimônia de premiação acontece no dia 16 de janeiro, a partir das 18h, na Câmara Municipal de Magé, reunindo artistas, coletivos e produtores culturais de 11 municípios da região.

Prêmio Talma amplia alcance e vai reconhecer cultura de toda a Baixada Divulgação



Criado em 2020 pelo Ponto de Cultura Samba na Praça, o Prêmio Talma nasceu como uma iniciativa voltada aos artistas de Magé, em homenagem ao Grêmio Talma, coletivo cultural que, na década de 1930, promoveu apresentações artísticas com o objetivo de arrecadar recursos para a construção do Hospital de Magé. Cinco anos depois, o prêmio se expande e se consolida como a principal premiação cultural da Baixada Fluminense.



De acordo com o produtor e curador Eric Fanuel, a ampliação foi motivada pela ausência de uma premiação regional que valorizasse a produção cultural da Baixada como um todo. Criado em 2020 pelo Ponto de Cultura Samba na Praça, o Prêmio Talma nasceu como uma iniciativa voltada aos artistas de Magé, em homenagem ao Grêmio Talma, coletivo cultural que, na década de 1930, promoveu apresentações artísticas com o objetivo de arrecadar recursos para a construção do Hospital de Magé. Cinco anos depois, o prêmio se expande e se consolida como a principal premiação cultural daDe acordo com o produtor e curador Eric Fanuel, a ampliação foi motivada pela ausência de uma premiação regional que valorizasse a produção cultural da Baixada como um todo.

Prêmio Talma amplia alcance e vai reconhecer cultura de toda a Baixada Divulgação

“A Baixada Fluminense sempre produziu cultura em alto nível, mas não tinha um prêmio que reconhecesse essa diversidade. Recebemos muitos pedidos para ampliar o Talma, e entendemos que já era o momento de assumir esse papel regional”, explica.



Nesta edição, são 66 finalistas distribuídos em 11 categorias, representando cidades como Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Guapimirim, Queimados, Mesquita, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Todos os indicados serão certificados, e os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.



O processo de seleção contou com mais de 130 inscrições e uma expressiva votação popular, que somou 52.560 votos ao longo de três meses. Para Fanuel, esse engajamento comprova a força da cultura periférica. “Premiar esses artistas é reconhecer a potência criativa da Baixada, um território rico em identidade, história e diversidade cultural”, afirma.



A realização é do Ponto de Cultura Samba na Praça, com produção e curadoria de Eric Fanuel.