Prêmio Talma amplia alcance e vai reconhecer cultura de toda a Baixada
Criado em 2020 pelo Ponto de Cultura Samba na Praça, o Prêmio Talma nasceu como uma iniciativa voltada aos artistas de Magé, em homenagem ao Grêmio Talma, coletivo cultural que, na década de 1930, promoveu apresentações artísticas com o objetivo de arrecadar recursos para a construção do Hospital de Magé. Cinco anos depois, o prêmio se expande e se consolida como a principal premiação cultural da Baixada Fluminense.
De acordo com o produtor e curador Eric Fanuel, a ampliação foi motivada pela ausência de uma premiação regional que valorizasse a produção cultural da Baixada como um todo.
Nesta edição, são 66 finalistas distribuídos em 11 categorias, representando cidades como Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Guapimirim, Queimados, Mesquita, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Todos os indicados serão certificados, e os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.
O processo de seleção contou com mais de 130 inscrições e uma expressiva votação popular, que somou 52.560 votos ao longo de três meses. Para Fanuel, esse engajamento comprova a força da cultura periférica. “Premiar esses artistas é reconhecer a potência criativa da Baixada, um território rico em identidade, história e diversidade cultural”, afirma.
A realização é do Ponto de Cultura Samba na Praça, com produção e curadoria de Eric Fanuel.
