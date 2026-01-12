Enel Rio leva ações de consumo conscienteDivulgação
Enel Rio leva ações de sustentaibilidade para Magé
Confira a programação
Magé - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Magé. A distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).
Nesta quarta-feira (14), a Van Experience estará presente em Magé. Os clientes poderão conhecer a van interativa, que proporciona uma experiência única, com gamificação, tecnologia de realidade aumentada, segurança com a energia, telas touch screen, vídeos e itens de inclusão e acessibilidade.
Serviço:
Van Experience
Magé
Data: quarta-feira (14)
Endereço: Condomínio Zarife – Rua Guarani, Piabetá, Magé
Horário: 10h às 16h
