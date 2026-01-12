Inscrições abertas para a 5ª edição do "Férias na Escola" em Magé - Divulgação

Publicado 12/01/2026 17:19

Duque de Caxias - Durante o período de férias escolares, a rede municipal de ensino de Magé segue de portas abertas para garantir aprendizado, lazer e acolhimento às crianças. O projeto “Férias na Escola” chega à sua 5ª edição oferecendo atividades educativas, culturais e recreativas para alunos matriculados na rede municipal.

A iniciativa acontece entre os dias 19 e 30 de janeiro de 2026 das 8h às 12h, em 24 polos de ensino, e tem como objetivo transformar as férias em um momento de convivência, desenvolvimento de habilidades e estímulo à criatividade, tudo em um ambiente seguro e acompanhado por profissionais da educação.



De acordo com a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo, o projeto também atende a uma necessidade social importante.

“Sabemos que muitas famílias seguem trabalhando normalmente durante o recesso escolar. Manter as escolas abertas nesse período garante segurança, alimentação e atividades de qualidade para as crianças, além de contribuir para o desenvolvimento delas de forma leve e prazerosa”, explicou.



As inscrições devem ser feitas diretamente em um dos polos participantes das 8h às 14h. Caso o aluno seja de outra unidade da rede municipal, é necessário apresentar uma declaração de matrícula. Ao longo do projeto, os estudantes participam de oficinas, gincanas, jogos pedagógicos, atividades artísticas, dança, teatro, sessões de cinema, música e confecção de brinquedos, além de ações educativas voltadas à saúde e à alimentação. A merenda escolar é oferecida diariamente durante o período de atividades.



Confira as unidades:



1º distrito



- C.M. Noêmia Teixeira dos Santos

- C.M. Adalberto Gomes Pinto Ferraz

- E.M. Noêmia Teixeira dos Santos

- E.M. Dr. Francisco Rondinelli

- E.M. Jader Ullman



2º distrito



- C.M. São Jorge

- E.M. Prof.ª Ruth Taldo França

- E.M. Prof.ª Risoleta Matuck



3º distrito



- E. M. Dr. Getúlio Vargas



4º distrito



- E. M. São Nicolau

- E. M. Ver. Waldair José do Amaral

- E. M. Dr. Mário Pinheiro



5º distrito



- C. M. Edson Alves

- E. M. Prof.ª Maria do Carmo Santos

- E. M. Maria Aparecida Teixeira



6º distrito



- C. M. Prof.ª Wanda Mustrange Franco

- C. M. Prof.ª Patrícia da Silva

- E. M. Dr. Antônio da Rocha Paranhos

- E.M. Ver. Geraldo Ângelo Pereira

- E. M. Geralda Izaura Ferreira Telles

- E. M. Mané Garrincha

- E. M. Denise Malinosky

- E. M. Tiradentes

- E. M. Prof.ª Luciana de Almeida Branco