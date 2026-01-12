Inscrições abertas para a 5ª edição do "Férias na Escola" em MagéDivulgação
De acordo com a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo, o projeto também atende a uma necessidade social importante.
As inscrições devem ser feitas diretamente em um dos polos participantes das 8h às 14h. Caso o aluno seja de outra unidade da rede municipal, é necessário apresentar uma declaração de matrícula. Ao longo do projeto, os estudantes participam de oficinas, gincanas, jogos pedagógicos, atividades artísticas, dança, teatro, sessões de cinema, música e confecção de brinquedos, além de ações educativas voltadas à saúde e à alimentação. A merenda escolar é oferecida diariamente durante o período de atividades.
Confira as unidades:
1º distrito
- C.M. Noêmia Teixeira dos Santos
- C.M. Adalberto Gomes Pinto Ferraz
- E.M. Noêmia Teixeira dos Santos
- E.M. Dr. Francisco Rondinelli
- E.M. Jader Ullman
2º distrito
- C.M. São Jorge
- E.M. Prof.ª Ruth Taldo França
- E.M. Prof.ª Risoleta Matuck
3º distrito
- E. M. Dr. Getúlio Vargas
4º distrito
- E. M. São Nicolau
- E. M. Ver. Waldair José do Amaral
- E. M. Dr. Mário Pinheiro
5º distrito
- C. M. Edson Alves
- E. M. Prof.ª Maria do Carmo Santos
- E. M. Maria Aparecida Teixeira
6º distrito
- C. M. Prof.ª Wanda Mustrange Franco
- C. M. Prof.ª Patrícia da Silva
- E. M. Dr. Antônio da Rocha Paranhos
- E.M. Ver. Geraldo Ângelo Pereira
- E. M. Geralda Izaura Ferreira Telles
- E. M. Mané Garrincha
- E. M. Denise Malinosky
- E. M. Tiradentes
- E. M. Prof.ª Luciana de Almeida Branco
