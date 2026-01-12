Inscrições abertas para a 5ª edição do "Férias na Escola" em MagéDivulgação

Duque de Caxias - Durante o período de férias escolares, a rede municipal de ensino de Magé segue de portas abertas para garantir aprendizado, lazer e acolhimento às crianças. O projeto “Férias na Escola” chega à sua 5ª edição oferecendo atividades educativas, culturais e recreativas para alunos matriculados na rede municipal.
A iniciativa acontece entre os dias 19 e 30 de janeiro de 2026 das 8h às 12h, em 24 polos de ensino, e tem como objetivo transformar as férias em um momento de convivência, desenvolvimento de habilidades e estímulo à criatividade, tudo em um ambiente seguro e acompanhado por profissionais da educação.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo, o projeto também atende a uma necessidade social importante.
“Sabemos que muitas famílias seguem trabalhando normalmente durante o recesso escolar. Manter as escolas abertas nesse período garante segurança, alimentação e atividades de qualidade para as crianças, além de contribuir para o desenvolvimento delas de forma leve e prazerosa”, explicou.

As inscrições devem ser feitas diretamente em um dos polos participantes das 8h às 14h. Caso o aluno seja de outra unidade da rede municipal, é necessário apresentar uma declaração de matrícula. Ao longo do projeto, os estudantes participam de oficinas, gincanas, jogos pedagógicos, atividades artísticas, dança, teatro, sessões de cinema, música e confecção de brinquedos, além de ações educativas voltadas à saúde e à alimentação. A merenda escolar é oferecida diariamente durante o período de atividades.

Confira as unidades:

1º distrito

- C.M. Noêmia Teixeira dos Santos
- C.M. Adalberto Gomes Pinto Ferraz
- E.M. Noêmia Teixeira dos Santos
- E.M. Dr. Francisco Rondinelli
- E.M. Jader Ullman

2º distrito

- C.M. São Jorge
- E.M. Prof.ª Ruth Taldo França
- E.M. Prof.ª Risoleta Matuck

3º distrito

- E. M. Dr. Getúlio Vargas

4º distrito

- E. M. São Nicolau
- E. M. Ver. Waldair José do Amaral
- E. M. Dr. Mário Pinheiro

5º distrito

- C. M. Edson Alves
- E. M. Prof.ª Maria do Carmo Santos
- E. M. Maria Aparecida Teixeira

6º distrito

- C. M. Prof.ª Wanda Mustrange Franco
- C. M. Prof.ª Patrícia da Silva
- E. M. Dr. Antônio da Rocha Paranhos
- E.M. Ver. Geraldo Ângelo Pereira
- E. M. Geralda Izaura Ferreira Telles
- E. M. Mané Garrincha
- E. M. Denise Malinosky
- E. M. Tiradentes
- E. M. Prof.ª Luciana de Almeida Branco