Prêmio Talma consagra fazedores de cultura da Baixada Fluminense

Publicado 18/01/2026 17:57

Magé - Uma noite para ficar na história da cultura da Baixada Fluminense. O Prêmio Talma de Cultura, realizado pelo Ponto de Cultura Samba na Praça, premiou 33 fazedores de cultura da região, em uma cerimônia marcada por emoção, reconhecimento e celebração coletiva. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Magé e reuniu artistas, produtores culturais, familiares, amigos e representantes do setor cultural, em um grande encontro que também contou com música ao vivo e momentos de troca entre os premiados e finalistas.



Idealizador e curador do Prêmio Talma, Eric Fanuel destacou que a noite simbolizou o reconhecimento de quem constrói cultura diariamente, muitas vezes sem visibilidade.

“Quero agradecer a todos que acreditaram no Prêmio Talma desde o início. Esse prêmio foi criado para reconhecer o valor de quem trabalha todos os dias pela cultura, mas que, na maioria das vezes, não é visto. A Baixada Fluminense é forte, é firme, é potente, e precisa ter esse reconhecimento. Essa noite foi a noite de dizer para esses fazedores: vocês importam, o trabalho de vocês tem valor”, afirmou.



A edição de 2025 contou com 66 finalistas, distribuídos em 11 categorias, representando 11 municípios da Baixada Fluminense, como Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Guapimirim, Queimados, Mesquita, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Todos os finalistas receberam certificados, e os três primeiros colocados de cada categoria foram contemplados com troféus.



O processo seletivo registrou mais de 130 inscrições e foi definido por votação popular, que somou 52.560 votos ao longo de três meses, demonstrando o forte engajamento da população com a produção cultural da região.

Na categoria Produção Cultural, o primeiro lugar ficou com a Estética Sonora, da mageense Ingrid Souza, que destacou a importância da iniciativa.

“Fico muito feliz em participar desse movimento cultural. Não estou sendo reconhecida sozinha, mas junto com vários colegas de profissão. Isso é muito gratificante, porque mostra que quem trabalha com seriedade e dedicação também é visto. Esse prêmio não é só meu, é de todos que constroem cultura diariamente”, afirmou.



O evento contou ainda com a presença de autoridades da região. O subsecretário de Cultura de Magé e jurado da Liesa, Márcio Lopes, ressaltou a relevância da premiação.

“A Baixada Fluminense é o coração cultural do nosso estado. Muitas vezes, os fazedores fazem cultura sem recursos, sem apoio, mas com muita dedicação. Esse prêmio mostra que a Baixada vai ocupar os espaços que sempre mereceu”, declarou.

Para Eric Fanuel, o Prêmio Talma se consolida como um marco para a cultura regional e já tem continuidade garantida.

“Esse reconhecimento não termina aqui. Em 2026, o Prêmio Talma volta ainda mais forte, porque a cultura da Baixada precisa e merece ser celebrada todos os anos. Parabéns a todos os finalistas, premiados e a cada fazedor que acredita na força da nossa cultura”, concluiu.



O Prêmio Talma de Cultura da Baixada Fluminense 2025 é uma realização do Ponto de Cultura Samba na Praça, com produção e curadoria de Eric Fanuel, e se firma como uma das principais iniciativas de valorização cultural da região.



Vencedores do Prêmio Talma de Cultura da Baixada Fluminense 2025



Audiovisual:

1º Meg Antunes (São João de Meriti)

2º Ângelo Moreira (Magé)

3º Manu Albuquerque (Magé)



Literatura:

1º Wudson Guilherme de Oliveira (Belford Roxo)

2º Ellis Ribeiro (Nova Iguaçu)

3º Júlio Costa (Belford Roxo)



Artes Cênicas:

1º Marcos Carneiro (Nova Iguaçu)

2º Priscila Araújo (Magé)

3º Ana Cristina Santos (Magé)



Artes Plásticas:

1º Sônia Monteiro (Guapimirim)

2º Mike Oficina de Arte (Nova Iguaçu)

3º Higor de Castro (São João de Meriti)



Artesanato:

1º Rosane Gralato (Magé)

2º Roy (Nova Iguaçu)

3º Amaral Arte (Magé)



Cultura Popular:

1º Cris Gurjão (Duque de Caxias)

2º Daniel Pirraça (Nova Iguaçu)

3º Mestrando Sinistro (Magé)



Música:

1º Juçara Freire (Belford Roxo)

2º Slow da BF (São João de Meriti)

3º Serginho Oliva (Magé)



Produção Cultural:

1º Estética Sonora (Magé)

2º Márcia Ribeiro Joviano (Belford Roxo)

3º Contramestra Shayna (Nova Iguaçu)



Patrimônio Histórico:

1º Carlito Lopes de Oliveira Junior (Magé)

2º Cultura Junina do Rio de Janeiro (Nova Iguaçu)

3º Isabela Silveira (Magé)



Dança:

1º Wallace Clayton (Duque de Caxias)

2º Balé das Yabás (Magé)

3º Viquinho Coimbra (Magé)



Matriz Afro-Brasileira:

1º Selo Editorial Afrodiálogos (Magé)

2º Pontão de Cultura Ubuntu (Guapimirim)

3º Instituto Carta Magna da Umbanda (Magé)