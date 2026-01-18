Prêmio Talma consagra fazedores de cultura da Baixada Fluminense Marcelo Dias/Divulgação
Idealizador e curador do Prêmio Talma, Eric Fanuel destacou que a noite simbolizou o reconhecimento de quem constrói cultura diariamente, muitas vezes sem visibilidade.
A edição de 2025 contou com 66 finalistas, distribuídos em 11 categorias, representando 11 municípios da Baixada Fluminense, como Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Guapimirim, Queimados, Mesquita, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Todos os finalistas receberam certificados, e os três primeiros colocados de cada categoria foram contemplados com troféus.
O processo seletivo registrou mais de 130 inscrições e foi definido por votação popular, que somou 52.560 votos ao longo de três meses, demonstrando o forte engajamento da população com a produção cultural da região.
Na categoria Produção Cultural, o primeiro lugar ficou com a Estética Sonora, da mageense Ingrid Souza, que destacou a importância da iniciativa.
O evento contou ainda com a presença de autoridades da região. O subsecretário de Cultura de Magé e jurado da Liesa, Márcio Lopes, ressaltou a relevância da premiação.
Para Eric Fanuel, o Prêmio Talma se consolida como um marco para a cultura regional e já tem continuidade garantida.
O Prêmio Talma de Cultura da Baixada Fluminense 2025 é uma realização do Ponto de Cultura Samba na Praça, com produção e curadoria de Eric Fanuel, e se firma como uma das principais iniciativas de valorização cultural da região.
Vencedores do Prêmio Talma de Cultura da Baixada Fluminense 2025
Audiovisual:
1º Meg Antunes (São João de Meriti)
2º Ângelo Moreira (Magé)
3º Manu Albuquerque (Magé)
Literatura:
1º Wudson Guilherme de Oliveira (Belford Roxo)
2º Ellis Ribeiro (Nova Iguaçu)
3º Júlio Costa (Belford Roxo)
Artes Cênicas:
1º Marcos Carneiro (Nova Iguaçu)
2º Priscila Araújo (Magé)
3º Ana Cristina Santos (Magé)
Artes Plásticas:
1º Sônia Monteiro (Guapimirim)
2º Mike Oficina de Arte (Nova Iguaçu)
3º Higor de Castro (São João de Meriti)
Artesanato:
1º Rosane Gralato (Magé)
2º Roy (Nova Iguaçu)
3º Amaral Arte (Magé)
Cultura Popular:
1º Cris Gurjão (Duque de Caxias)
2º Daniel Pirraça (Nova Iguaçu)
3º Mestrando Sinistro (Magé)
Música:
1º Juçara Freire (Belford Roxo)
2º Slow da BF (São João de Meriti)
3º Serginho Oliva (Magé)
Produção Cultural:
1º Estética Sonora (Magé)
2º Márcia Ribeiro Joviano (Belford Roxo)
3º Contramestra Shayna (Nova Iguaçu)
Patrimônio Histórico:
1º Carlito Lopes de Oliveira Junior (Magé)
2º Cultura Junina do Rio de Janeiro (Nova Iguaçu)
3º Isabela Silveira (Magé)
Dança:
1º Wallace Clayton (Duque de Caxias)
2º Balé das Yabás (Magé)
3º Viquinho Coimbra (Magé)
Matriz Afro-Brasileira:
1º Selo Editorial Afrodiálogos (Magé)
2º Pontão de Cultura Ubuntu (Guapimirim)
3º Instituto Carta Magna da Umbanda (Magé)
