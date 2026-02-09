Bloco da Cambalhota tem expectativa de 10 mil pessoas em Santo Aleixo - Divulgação

Publicado 09/02/2026 18:39

Magé - O tradicional Bloco da Cambalhota, sediado em Santo Aleixo, em Magé, promete movimentar o Carnaval do distrito com expectativa de reunir cerca de 10 mil foliões. A concentração acontece na ladeira do Clube Recreativo Independente, conhecido como antigo Aranha, de onde o cortejo seguirá pelas principais ruas do bairro.

Com mais de duas décadas de história, o bloco é resultado de um movimento comunitário criado no início dos anos 2000, quando Santo Aleixo enfrentava a redução das atividades carnavalescas e o esvaziamento da cidade durante o feriado. A mobilização, batizada de “Fica, Santo Aleixo”, buscava resgatar a tradição da folia local e manter viva a identidade cultural do distrito.

A origem do nome do bloco está ligada à tradicional brincadeira entre amigos, que faziam cambalhotas como forma de celebrar a alegria. A ideia ganhou ainda mais visibilidade após a famosa cambalhota do jogador Vampeta, em 2002, inspirando definitivamente a criação da agremiação.

Desde então, o Bloco da Cambalhota se consolidou como uma das principais manifestações culturais comunitárias da região, mantendo atuação ininterrupta por mais de 20 anos. Embora o grupo fundador já não esteja à frente da organização, a atual diretoria é formada majoritariamente por descendentes dos idealizadores, garantindo a continuidade do projeto.

“Nosso bloco representa resistência cultural, pertencimento e amor por Santo Aleixo. É um trabalho construído coletivamente, que atravessa gerações e mantém viva a tradição do Carnaval de rua no nosso distrito”, destaca a comissão organizadora.

Além das atividades carnavalescas, o bloco desenvolve, ao longo do ano, ações sociais e campanhas solidárias em parceria com a comunidade e outros três blocos locais, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade.

Atrações confirmadas

O desfile contará com apresentações do Clube do Churrasco, DJ Leth, DJ Tiago, além dos intérpretes Maicon, Flavinho e Sandro, Arnaldinho Silva no cavaco e a Bateria 100%.

“O nosso objetivo é oferecer um Carnaval organizado, seguro e acessível, sem perder a essência popular. Trabalhamos o ano inteiro para entregar uma festa que valorize a cultura local e acolha todas as pessoas”, afirma a comissão.

A realização conta com patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio do edital Blocos nas Ruas RJ 2026.

O Bloco da Cambalhota reafirma seu compromisso com a inclusão e a sustentabilidade, oferecendo recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e materiais em braile, além de ações ambientais, como coleta seletiva e incentivo ao uso de copos reutilizáveis.

Produção de Eric Fanuel e, como o Bloco também foi contemplado no edital Municipal Blocos nas Ruas de Magé 2026, tem realização da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos de Magé.