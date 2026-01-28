Magé planeja construir primeira Clínica-Escola do Autista - Divulgação

Magé - A Prefeitura de Magé realizou uma audiência pública sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, com foco especial no Transtorno do Espectro Autista (TEA), reafirmando o compromisso do município com a construção de políticas públicas inclusivas, baseadas no diálogo, na escuta qualificada e na participação social.



O encontro reuniu representantes da sociedade civil, através de famílias atípicas, profissionais da área e organizações, e o poder público municipal, através de secretários e vereadores, em um espaço democrático de debate, troca de experiências e aprendizado coletivo. A audiência teve como objetivo garantir transparência ao processo de planejamento e ampliar a contribuição da população na formulação de ações voltadas ao atendimento das pessoas com TEA e suas famílias.



Durante a audiência, foi definido que o município irá concluir a formulação do projeto da primeira Clínica-Escola do Autista de Magé, um marco histórico para a cidade, com a previsão de transformar o projeto em realidade ainda em 2026.



O prefeito Renato Cozzolino destacou que a audiência representou um primeiro passo concreto para atender uma demanda antiga das famílias atípicas do município. Segundo ele, o momento foi marcado por diálogo, debate e aprendizado, além do reconhecimento dos desafios enfrentados diariamente por pais e responsáveis.

“Foi um dia de muito diálogo e debate, mas também de muito aprendizado. Nós temos a consciência de que ainda falta muito a melhorar e das dificuldades que os pais atípicos enfrentam diariamente. Mas o primeiro passo foi dado, e nós iremos terminar de formular o projeto da nossa Clínica-Escola para que ainda esse ano possamos transformar mais esse sonho em realidade”, afirmou o prefeito.



