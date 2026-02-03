Enel Rio promove ação de consumo conscienteDivulgação
Magé recebe atendimento móvel da Enel Rio
Confira local do atendimento
Magé - No mês de fevereiro, a Enel Distribuição Rio leva o atendimento móvel até Magé. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer o mesmo atendimento das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.
Às terças, quartas e quintas-feiras, os clientes de Magé terão a chance de aproveitar os serviços do atendimento móvel, que estará em Piabetá.
Além do serviço volante, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).
SERVIÇO
Atendimento móvel
Magé
Data: terças, quartas e quintas-feiras
Endereço: Praça Sete de Setembro
Bairro: Piabetá
Horário: 10h às 12h e 13h às 16h
Magé
Magé planeja construir primeira Clínica-Escola do Autista
Audiência pública marca avanço no planejamento
Magé
Músico de Magé, Márcio Lopes é escolhido novo jurado de bateria da Liesa
Ele também é subsecretário de Cultura da cidade
Magé
Águas do Rio e Procon de Magé levam atendimento à Rodoviária de Piabetá
Mais perto da rotina dos moradores, novo ponto facilita o acesso a serviços como atualização cadastral, troca de titularidade e negociação de débitos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.