Troca de lâmpadas
Entre amanhã (terça-feira, 10) e a quinta-feira (12), os clientes de Magé também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca ao estande da concessionária. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.
Serviço:
Troca de Lâmpadas
Data: quinta-feira (12)
Endereço: Associação de Moradores e Amigos de Nova Orleans e Barão de Iriri – Rua Nanci Lira, quadra 9, lote 1, Barão de Iriri
Horários: 9 às 12h
