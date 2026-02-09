Enel Rio dá dicas de consumo consciente - Divulgação

Publicado 09/02/2026 18:55

Magé - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Magé. Entre amanhã (terça-feira, 10) e a sexta-feira (13), a distribuidora vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).



Troca de lâmpadas



Entre amanhã (terça-feira, 10) e a quinta-feira (12), os clientes de Magé também poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca ao estande da concessionária. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.



Serviço:



Troca de Lâmpadas



Magé



Data: quinta-feira (12)



Endereço: Associação de Moradores e Amigos de Nova Orleans e Barão de Iriri – Rua Nanci Lira, quadra 9, lote 1, Barão de Iriri



Horários: 9 às 12h





