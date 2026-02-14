Prefeitura de Magé abre novas inscrições para o Passe Livre UniversitárioDivulgação
O escalonamento por letras tem como objetivo organizar o fluxo de atendimento e oferecer mais agilidade no processo. Confira o cronograma:
De 23/02 a 27/02: beneficiários com nomes iniciados pelas letras A, B, C, D, E, F e G, H, I, J, K, L e M;
De 02/03 a 06/03: beneficiários com nomes iniciados pelas letras N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.
Para realizar a renovação, o estudante deverá apresentar:
2 (duas) cópias do documento de identificação civil oficial com foto (RG, CNH, CTPS,
Passaporte ou Registro de Classe);
2 (duas) cópias do CPF;
2 (duas) cópias do comprovante de residência original atualizado com no máximo 90 (noventa)
dias de emissão, e em nome do próprio beneficiário ou seus genitores ou equivalentes; em caso de
aluguel ou moradia cedida por terceiros, será necessária uma declaração de residência com firma
reconhecida em cartório;
2 (duas) cópias da declaração original da Instituição de ensino em papel timbrado, com carimbo
e assinatura da Secretaria, física ou digital, informando que o candidato está devidamente
matriculado, cursando o semestre letivo atual, apontando a data prevista da conclusão das
respectivas matérias, informando quais são as disciplinas com aulas presenciais e quais são as
disciplinas com aulas remotas (EAD). Esta declaração deverá ser emitida com a data de emissão
não superior a 30 (trinta) dias;
2 (duas) cópias da grade com as matérias presenciais e EAD (remotas) que serão cursadas no
semestre 2026.1 pelo candidato;
2 (duas) cópias do CNIS (Extrato Previdenciário Completo do Cadastro Nacional de Informações
Sociais), de todos os informados na composição de renda familiar apresentado, exceto
menores de 16 anos, e cópia do contracheque do(s) membro(s) informado(s) na composição familiar
que seja servidor público;
01 (uma) foto 3×4;
Local e horário de atendimento
Local: Rodoviária de Piabetá – sede da Coordenadoria Municipal de Juventude
Endereço: Avenida Santos Dumont, s/nº – Piabetá, Magé
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.