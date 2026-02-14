Prefeitura de Magé abre novas inscrições para o Passe Livre Universitário - Divulgação

Publicado 14/02/2026 12:26

Magé - A Prefeitura de Magé divulgou o período para novas inscrições do Programa Passe Livre Universitário para o exercício 2026.1, para estudantes regularmente matriculados em instituições de Ensino Superior. A inscrição deve ser realizada entre os dias 23 de fevereiro e 06 de março de 2026, conforme um cronograma organizado pela letra inicial do nome do beneficiário, com atendimento presencial na Rodoviária de Piabetá, sede da Coordenadoria Municipal de Juventude.



O escalonamento por letras tem como objetivo organizar o fluxo de atendimento e oferecer mais agilidade no processo. Confira o cronograma:



De 23/02 a 27/02: beneficiários com nomes iniciados pelas letras A, B, C, D, E, F e G, H, I, J, K, L e M;



De 02/03 a 06/03: beneficiários com nomes iniciados pelas letras N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.



Para realizar a renovação, o estudante deverá apresentar:



2 (duas) cópias do documento de identificação civil oficial com foto (RG, CNH, CTPS,

Passaporte ou Registro de Classe);



2 (duas) cópias do CPF;



2 (duas) cópias do comprovante de residência original atualizado com no máximo 90 (noventa)

dias de emissão, e em nome do próprio beneficiário ou seus genitores ou equivalentes; em caso de

aluguel ou moradia cedida por terceiros, será necessária uma declaração de residência com firma

reconhecida em cartório;



2 (duas) cópias da declaração original da Instituição de ensino em papel timbrado, com carimbo

e assinatura da Secretaria, física ou digital, informando que o candidato está devidamente

matriculado, cursando o semestre letivo atual, apontando a data prevista da conclusão das

respectivas matérias, informando quais são as disciplinas com aulas presenciais e quais são as

disciplinas com aulas remotas (EAD). Esta declaração deverá ser emitida com a data de emissão

não superior a 30 (trinta) dias;

2 (duas) cópias da grade com as matérias presenciais e EAD (remotas) que serão cursadas no

semestre 2026.1 pelo candidato;

2 (duas) cópias do CNIS (Extrato Previdenciário Completo do Cadastro Nacional de Informações

Sociais), de todos os informados na composição de renda familiar apresentado, exceto

menores de 16 anos, e cópia do contracheque do(s) membro(s) informado(s) na composição familiar

que seja servidor público;

01 (uma) foto 3×4;

Toda a documentação deve ser entregue em envelope A4 pardo, fechado. Não serão aceitas impressões de telas (prints).



Local e horário de atendimento

Local: Rodoviária de Piabetá – sede da Coordenadoria Municipal de Juventude

Endereço: Avenida Santos Dumont, s/nº – Piabetá, Magé

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h