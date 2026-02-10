Prefeitura de Magé entrega mais de 40 mil kits escolares e uniformes - Divulgação

Publicado 10/02/2026 21:41

Magé - A Prefeitura de Magé realizou o Dia D de entrega dos kits escolares e uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. A ação beneficiou mais de 40 mil estudantes e marcou uma ampla mobilização da educação municipal para garantir que crianças e jovens iniciem o ano letivo com os materiais essenciais para o aprendizado.

A distribuição aconteceu de forma simultânea nas unidades escolares do município, permitindo que as famílias retirassem os kits diretamente nas escolas onde os alunos estão matriculados. Cada conjunto foi organizado de acordo com a etapa de ensino, contemplando itens adequados à rotina escolar, além dos uniformes, que contribuem para a padronização, a identificação dos estudantes e a promoção da igualdade no ambiente educacional.



De acordo com o prefeito Renato Cozzolino, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a educação e com o cuidado direto às famílias mageenses.

“A entrega dos kits escolares e uniformes é uma ação que impacta diretamente a vida das famílias. Nosso objetivo é garantir que nenhum aluno fique para trás e que todos tenham as mesmas condições para aprender desde o início do ano letivo”, destacou o prefeito.

A iniciativa é resultado de um planejamento antecipado da Secretaria Municipal de Educação, que envolveu a organização de estoques, definição de logística e mobilização das equipes escolares. O trabalho integrado permitiu que a entrega ocorresse de forma eficiente, ordenada e acessível, alcançando todas as regiões do município em um único dia. O Dia D representa mais do que a entrega de materiais escolares. a ação contribui para reduzir despesas das famílias no início do ano letivo e fortalece a rede municipal de ensino, garantindo melhores condições para o desenvolvimento pedagógico dos alunos.