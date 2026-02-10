Prefeitura de Magé entrega mais de 40 mil kits escolares e uniformes Divulgação
A distribuição aconteceu de forma simultânea nas unidades escolares do município, permitindo que as famílias retirassem os kits diretamente nas escolas onde os alunos estão matriculados. Cada conjunto foi organizado de acordo com a etapa de ensino, contemplando itens adequados à rotina escolar, além dos uniformes, que contribuem para a padronização, a identificação dos estudantes e a promoção da igualdade no ambiente educacional.
De acordo com o prefeito Renato Cozzolino, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a educação e com o cuidado direto às famílias mageenses.
A iniciativa é resultado de um planejamento antecipado da Secretaria Municipal de Educação, que envolveu a organização de estoques, definição de logística e mobilização das equipes escolares. O trabalho integrado permitiu que a entrega ocorresse de forma eficiente, ordenada e acessível, alcançando todas as regiões do município em um único dia. O Dia D representa mais do que a entrega de materiais escolares. a ação contribui para reduzir despesas das famílias no início do ano letivo e fortalece a rede municipal de ensino, garantindo melhores condições para o desenvolvimento pedagógico dos alunos.
