Bloco da Cambalhota reúne cerca de 10 mil foliões em Magé

Bloco da Cambalhota reúne cerca de 10 mil foliões em MagéDiego Carter/Divulgação

Magé - O tradicional Bloco da Cambalhota entrou para a história do Carnaval de Magé ao reunir cerca de 10 mil pessoas no desfile realizado no dia 17 de fevereiro, em Santo Aleixo, consolidando o maior público já registrado no distrito durante a folia.

Com mais de duas décadas de trajetória, o bloco celebrou não apenas o sucesso de público, mas também o compromisso com a inclusão, a diversidade e o respeito. Crianças com Transtorno do Espectro Autista participaram do desfile utilizando abafadores de som, cadeirantes contaram com espaços reservados para acompanhar a festa com segurança, e um intérprete de Libras integrou o trio elétrico, garantindo acessibilidade à comunidade surda.
A iniciativa transformou o desfile em um verdadeiro exemplo de Carnaval para todos, reforçando o caráter democrático e acolhedor da manifestação cultural.

“O nosso objetivo sempre foi fazer um Carnaval popular, seguro e acessível, onde todas as pessoas se sintam bem-vindas. Ver crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias inteiras curtindo juntas é a maior recompensa do nosso trabalho”, destacou a comissão organizadora.

Criado no início dos anos 2000, a partir do movimento comunitário “Fica, Santo Aleixo”, o Bloco da Cambalhota nasceu com o propósito de manter viva a tradição carnavalesca no distrito e combater o esvaziamento cultural durante o feriado. Desde então, tornou-se uma das principais expressões culturais da região, atravessando gerações.

A programação contou com apresentações do Clube do Churrasco, DJ Leth, DJ Tiago, os intérpretes Maicon, Flavinho e Sandro, Arnaldinho Silva no cavaco e a Bateria 100%, animando o público ao longo do percurso.

Além da festa, o bloco mantém atuação social durante todo o ano, promovendo ações solidárias em parceria com a comunidade e outros grupos culturais locais.
A produção do desfile foi assinada por Eric Fanuel e contou com apoio do edital Blocos nas Ruas RJ 2026, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, além do edital municipal Blocos nas Ruas de Magé 2026.
