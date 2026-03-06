Magé inaugura Secretaria da Mulher e Casa da Mulher com cursos - Divulgação

Magé inaugura Secretaria da Mulher e Casa da Mulher com cursosDivulgação

Publicado 06/03/2026 16:35

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados e a Casa da Mulher Mageense, um espaço dedicado ao acolhimento, à proteção e à geração de oportunidades para as mulheres do município. A iniciativa acontece às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e amplia a rede de políticas públicas voltadas ao público feminino na cidade.

Magé inaugura Secretaria da Mulher e Casa da Mulher com cursos Divulgação



Mais do que um órgão administrativo, a nova Secretaria nasce com a proposta de ser uma secretaria em movimento, atuando de forma permanente na escuta, no acolhimento e na construção de oportunidades para as mulheres mageenses. No mesmo espaço funcionará a Casa da Mulher Mageense, que oferecerá cursos de capacitação nas áreas da beleza, tecnologia, gastronomia e modelagem. A proposta é ampliar as oportunidades de qualificação profissional e incentivar a autonomia financeira das mulheres, reconhecida como um dos principais caminhos para a liberdade e a dignidade.



O prefeito Renato Cozzolino destacou que a criação da secretaria e da Casa da Mulher Mageense representa um avanço importante nas políticas públicas voltadas às mulheres no município.



“Eu estou muito feliz. É um dia inédito para toda a população, especialmente para as mulheres mageenses. Quando assumimos a Prefeitura, existia apenas uma Coordenadoria que praticamente não funcionava. Transformamos em uma Subsecretaria, mas o nosso grande sonho sempre foi entregar um equipamento como esse. Aqui vai muito além de uma Secretaria. Estamos inaugurando também a Casa da Mulher Mageense, onde vamos oferecer diversos cursos e oficinas para trazer as mulheres para dentro da unidade e ampliar as oportunidades de entrada no mercado de trabalho”, afirmou o prefeito. Mais do que um órgão administrativo, a nova Secretaria nasce com a proposta de ser uma secretaria em movimento, atuando de forma permanente na escuta, no acolhimento e na construção de oportunidades para as mulheres mageenses. No mesmo espaço funcionará a, que oferecerá cursos de capacitação nas áreas da beleza, tecnologia, gastronomia e modelagem. A proposta é ampliar as oportunidades de qualificação profissional e incentivar a autonomia financeira das mulheres, reconhecida como um dos principais caminhos para a liberdade e a dignidade.destacou que a criação da secretaria e da Casa da Mulher Mageense representa um avanço importante nas políticas públicas voltadas às mulheres no município.“Eu estou muito feliz. É um dia inédito para toda a população, especialmente para as mulheres mageenses. Quando assumimos a Prefeitura, existia apenas uma Coordenadoria que praticamente não funcionava. Transformamos em uma Subsecretaria, mas o nosso grande sonho sempre foi entregar um equipamento como esse. Aqui vai muito além de uma Secretaria. Estamos inaugurando também a Casa da Mulher Mageense, onde vamos oferecer diversos cursos e oficinas para trazer as mulheres para dentro da unidade e ampliar as oportunidades de entrada no mercado de trabalho”, afirmou o prefeito.

Magé inaugura Secretaria da Mulher e Casa da Mulher com cursos Divulgação



O local também contará com o NEAM (Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher), voltado para a escuta e orientação de mulheres em situação de violência, garantindo atendimento humanizado e especializado. Outro serviço disponível será o Acolhe Mulher, que oferecerá atendimento psicológico exclusivo para mulheres, promovendo cuidado emocional, fortalecimento da autoestima e apoio na reconstrução de vidas.



Pensando nas mães que participarem das atividades e atendimentos, o espaço foi planejado com uma Área Kids, permitindo que elas possam realizar cursos, consultas e atendimentos com tranquilidade, enquanto seus filhos permanecem em um ambiente seguro e acolhedor.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino, que assume interinamente a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados, destacou o papel do espaço no acolhimento e na criação de oportunidades para as mulheres mageenses.



“Neste lugar vamos conseguir atender as mulheres mageenses de diversas formas, desde apoio jurídico e emocional até cursos de capacitação para inserção no mercado de trabalho, com todo o acompanhamento que a mulher precisa. Estou muito feliz e realizada. Essa semana tivemos diversos casos alarmantes de violência contra a mulher no país e poder, como governantes, pensar em ações que façam diferença na vida das mulheres de Magé é muito importante. Esta é uma casa de oportunidades, de acolhimento e de transformação”, afirmou.



As inscrições para as oficinas e cursos oferecidos pela Casa da Mulher Mageense estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (9) e deverão ser realizadas presencialmente na sede da unidade, localizada na Av. Cel. João Valério, 148 - Flexeiras.



A cerimônia de inauguração contou ainda com a presença de diversas autoridades, entre elas a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar; a vice-prefeita e secretária da Mulher de Nova Iguaçu, Dra. Roberta Souza; a tenente-coronel Simone de Almeida, comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar; o deputado estadual Vinícius Cozzolino, além de vereadores e secretários municipais. O local também contará com o NEAM (Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher), voltado para a escuta e orientação de mulheres em, garantindo atendimento humanizado e especializado. Outro serviço disponível será o Acolhe Mulher, que oferecerá atendimento psicológico exclusivo para mulheres, promovendo cuidado emocional, fortalecimento da autoestima e apoio na reconstrução de vidas.Pensando nas mães que participarem das atividades e atendimentos, o espaço foi planejado com uma Área Kids, permitindo que elas possam realizar cursos, consultas e atendimentos com tranquilidade, enquanto seus filhos permanecem em um ambiente seguro e acolhedor.A vice-prefeita Jamille Cozzolino, que assume interinamente a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados, destacou o papel do espaço no acolhimento e na criação de oportunidades para as mulheres mageenses.“Neste lugar vamos conseguir atender as mulheres mageenses de diversas formas, desde apoio jurídico e emocional até cursos de capacitação para inserção no mercado de trabalho, com todo o acompanhamento que a mulher precisa. Estou muito feliz e realizada. Essa semana tivemos diversos casos alarmantes de violência contra a mulher no país e poder, como governantes, pensar em ações que façam diferença na vida das mulheres de Magé é muito importante. Esta é uma casa de oportunidades, de acolhimento e de transformação”, afirmou.As inscrições para as oficinas e cursos oferecidos pela Casa da Mulher Mageense estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (9) e deverão ser realizadas presencialmente na sede da unidade, localizada na Av. Cel. João Valério, 148 - Flexeiras.A cerimônia de inauguração contou ainda com a presença de diversas autoridades, entre elas a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar; a vice-prefeita e secretária da Mulher de Nova Iguaçu, Dra. Roberta Souza; a tenente-coronel Simone de Almeida, comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar; o deputado estadual Vinícius Cozzolino, além de vereadores e secretários municipais.