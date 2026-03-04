Enel oferece atendimento móvel a clientes em Magé - Divulgação

Enel oferece atendimento móvel a clientes em MagéDivulgação

Publicado 04/03/2026 19:08

Magé - No mês de março, a Enel Distribuição Rio leva o atendimento móvel até Magé. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. Na unidade móvel, é possível solicitar os mesmos serviços das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.



Às terças, quartas e quintas-feiras, os clientes de Magé terão a chance de aproveitar os serviços do atendimento móvel, que estará em Piabetá.

Além do serviço volante, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).



SERVIÇO



Atendimento móvel



Magé



Data: terças, quartas e quintas-feiras



Endereço: Praça Sete de Setembro



Bairro: Piabetá



Horário: 10h às 12h e 13h às 16h







