Magé ganha Fórum Municipal da Sociedade Civil

Magé ganha Fórum Municipal da Sociedade CivilDivulgação
O lançamento foi marcado pela presença de lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, conselhos de direitos e o Fórum de Mulheres Negras. Todos comprometidos com a construção de políticas públicas mais participativas, democráticas e inclusivas.
O Fórum fundamenta-se nos princípios de democracia participativa; controle social; transparência pública;
equidade, diversidade e justiça social; defesa dos direitos humanos; autonomia da sociedade civil;
respeito às diferenças étnico-raciais, de gênero, geracionais, territoriais, culturais e religiosas.
Os objetivos do Fórum também serão fortalecer a participação da sociedade civil na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais; contribuir para a construção de políticas públicas inclusivas, intersetoriais e territorializadas; acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações do Poder Público Municipal; acompanhar o funcionamento, a composição e as deliberações dos Conselhos Municipais; o fórum tem atuação exclusiva no município de Magé podendo quando necessário articula-se com instancias regionais, estaduais e nacionais estimular o diálogo entre sociedade civil, conselhos, movimentos sociais e poder público; defender os direitos coletivos e difusos da população;
promover formações, debates, seminários e conferências temáticas.
"Já exercemos há alguns anos diversas formas de construção de políticas públicas para nossa cidade e a realização do Fórum nos dá uma organização de coletividade mais abrangente. Agora estaremos convidando as demais organizações, instituições e pessoas interessadas a participarem desse espaço que é de toda sociedade civil organizada do Município de Magé para que juntas possamos avançar no que é melhor para a população", completou.
