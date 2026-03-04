Magé ganha Fórum Municipal da Sociedade Civil - Divulgação

Magé ganha Fórum Municipal da Sociedade CivilDivulgação

Publicado 04/03/2026 18:52

Magé - A cidade da Baixada Fluminense ganhou o Fórum Municipal da Sociedade Civil Mageense. A cerimônia ocorreu na Sede da Organização CCAP (Centro de Cultura Afro de Piabetá), em Piabetá, e foi um importante espaço de articulação, diálogo e mobilização da sociedade civil organizada do município de Magé.



O lançamento foi marcado pela presença de lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, conselhos de direitos e o Fórum de Mulheres Negras. Todos comprometidos com a construção de políticas públicas mais participativas, democráticas e inclusivas.

"O Fórum nasce com o objetivo de fortalecer a participação popular, promover o controle social, ampliar o debate público e garantir que as demandas da população mageense sejam ouvidas e encaminhadas de forma coletiva e organizada. O Fórum tem caráter consultivo, propositivo, mobilizador e fiscalizador, não substituindo as atribuições legais dos Conselhos Municipais, mas atuando de forma complementar, crítica e colaborativa e construtiva", afirma Bia Nunes, integrante do Fórum.



O Fórum fundamenta-se nos princípios de democracia participativa; controle social; transparência pública;

equidade, diversidade e justiça social; defesa dos direitos humanos; autonomia da sociedade civil;

respeito às diferenças étnico-raciais, de gênero, geracionais, territoriais, culturais e religiosas.



Os objetivos do Fórum também serão fortalecer a participação da sociedade civil na formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais; contribuir para a construção de políticas públicas inclusivas, intersetoriais e territorializadas; acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações do Poder Público Municipal; acompanhar o funcionamento, a composição e as deliberações dos Conselhos Municipais; o fórum tem atuação exclusiva no município de Magé podendo quando necessário articula-se com instancias regionais, estaduais e nacionais estimular o diálogo entre sociedade civil, conselhos, movimentos sociais e poder público; defender os direitos coletivos e difusos da população;

promover formações, debates, seminários e conferências temáticas.



"Já exercemos há alguns anos diversas formas de construção de políticas públicas para nossa cidade e a realização do Fórum nos dá uma organização de coletividade mais abrangente. Agora estaremos convidando as demais organizações, instituições e pessoas interessadas a participarem desse espaço que é de toda sociedade civil organizada do Município de Magé para que juntas possamos avançar no que é melhor para a população", completou.



